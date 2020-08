Campionato Italiano Assoluto beach volley: a Caorle si assegna il titolo nazionale

REDAZIONE – Sarà Caorle a ospitare la finale scudetto del Campionato Italiano Assoluto di beach volley in programma dal 27 al 30 di agosto. Quello in Veneto sarà un appuntamento molto atteso a livello nazionale in questa sfortunata stagione sportiva falcidiata dalla pandemia di Covid-19; una manifestazione assolutamente straordinaria che avrà una notevole importanza dato che assegnerà il titolo nazionale.

Questa particolarissima edizione, la 27esima, che si disputa per la seconda stagione consecutiva nella nota località balneare del nord est Italia, acquista dunque un valore simbolico notevole: dalla spiaggia della Piterpan Beach Arena – JBA Caorle ripartono, infatti, le speranze di migliaia di atleti e appassionati di una disciplina ferma ai box ormai da mesi.

La FIPAV ha già espresso in più di un’occasione l’estrema delusione per lo stop imposto dalle disposizioni governative, ma con l’organizzazione di questo evento punta a una ripartenza che oltre ad avere un valore simbolico, spera possa rappresentare un momento di sport e sano divertimento.

La Federazione ci tiene a sottolineare che l’impegno e l’investimento economico saranno notevoli e saranno prese tutte le precauzioni necessarie per assicurare il massimo livello di protezione per atleti e addetti ai lavori.

La realizzazione dell’evento, che comunque sarà subordinata all’approvazione governativa del protocollo presentato dalla FIPAV, sarà possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Caorle, della JBA e FIPAV Veneto.

Sui sei campi da gioco che verranno allestiti si affronteranno le migliori formazioni maschili e femminili a livello nazionale che si contenderanno il titolo nazionale.

Il format prevede un main draw a 32 squadre con 24 coppie qualificate in base alla classifica nazionale e 8 provenienti dalle qualificazioni anch’esse con 32 team ai nastri di partenza.

Il montepremi sarà di 30mila euro totali.

Albo d’oro Campionato Italiano Assoluto

Maschile: 1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, 1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, 1996 Cervia: Conte-Sanguanini, 1997 Cervia: Rigo-Marino, 1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, 1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, 2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, 2002 Jesolo: Fenili-Galli, 2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, 2004 Jes olo: Lione-Varnier, 2005 Jesolo: Lione-Varnier, 2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, 2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, 2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, 2009 San Salvo, Nicolai-Varnier, 2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, 2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, 2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, 2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, 2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, 2015 Catania: Carambula-Ranghieri, 2016 Catania: Caminati-Rossi, 2017 Catania: Lupo-Nicolai, 2018 Catania: Caminati-Rossi, 2019 Caorle: Ingrosso Matteo-Ranghieri Alex.

Femminile: 1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini : Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti – Orsi Toth, 2019 Caorle: Toti Giulia-Allegretti Jessica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...