Parte ufficialmente la stagione calcistica italiana 2020/2021. Con il consueto varo dei calendari della prossima Serie A, si entra a tutti gli effetti nel clima agonistico, pur dovendo aspettare il 19 settembre per vedere le squadre all’opera.

Come ogni anno sono stati stabiliti in anticipo i criteri con il quale verranno definiti gli incontri delle 20 squadre. Si parte dalla classica alternanza casa/trasferta: non si potranno giocare più di due partite consecutive tra le mura amiche o viceversa. Quando questo avviene, l’altra coppia di incontri sarà obbligatoriamente invertita.

Le partite di Inter/Milan, Genoa/Sampdoria e Juventus/Torino saranno ovviamente alternate. Fanno eccezione Lazio e Roma che giocheranno l’ultima gara contemporaneamente in trasferta per rendere disponibile l’Olimpico per la partita d’apertura degli Europei 2021 (come doveva avvenire quest’anno).

Tutti i derby non potranno essere disputati alla prima o all’ultima giornata, nei turni infrasettimanali e devono essere schedulati in giornate differenti. Non ci saranno match ripetuti rispetto alla scorsa stagione e nella prima giornata non si potranno incontrare squadre che hanno giocato contro in avvio delle stagioni 18/19 e 19/20.

Ultimo “paletto” che riguarda le squadre impegnate nelle coppe europee. Le società partecipanti alla Champions non potranno giocare contro le partecipanti in Europa League nelle giornate poste tra un turno della seconda competizione europea e uno della massima manifestazione continentale

La Prima Giornata del Campionato 2020/21

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Seconda Giornata del Campionato 2020/21:

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese