Beach Volley: sorteggiati i gironi dei Campionati Europei

Si è svolto ieri mattina il sorteggio dei Campionati Europei di beach volley in programma a Jurmala (Lettonia) dal 15 al 20 settembre. Le 32 coppie maschili e le altrettante femminili, sono state inserite in 8 pool da quattro formazioni ciascuna. Nel torneo maschile, i vice campioni olimpici e tre volte campioni continentali (tra le quali una nel 2017 proprio a Jurmala) Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono stati inseriti, come teste di serie, nella pool E e se la dovranno vedere con Heidrich-Gerson (Svizzera), Walkenhorst-Winter (Germania), Dziadkou-Piatrushka (Bielorussia). Enrico Rossi e Adrian Carambula, anche loro inseriti come teste di serie, sono stati sorteggiati nella pool H con Herrera-Gavira (Spagna), Seidl Rob-Waller (Austria), Krattiger-Breer (Svizzera).

Nel torneo femminile, la coppia tricolore composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth è stata sorteggiata nella pool F insieme a Hermannova-Slukova (Repubblica Ceca), Jupiter-Chamereau (Francia) e Namike-Brailko (Lettonia).

Le pool delle coppie italiane

Pool E maschile

Lupo-Nicolai (Italia)

Heidrich-Gerson (Svizzera)

Walkenhorst-Winter (Germania)

Dziadkou-Piatrushka (Bielorussia)

Pool H maschile

Rossi-Carambula (Italia)

Herrera-Gavira (Spagna)

Seidl Rob-Waller (Austria)

Krattiger-Breer (Svizzera)

Pool F femminile

Hermannova-Slukova (Repubblica Ceca)

Menegatti-Orsi Toth (Italia)

Jupiter-Chamereau (Francia)

Namike-Brailko (Lettonia)

