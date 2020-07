A Vittoria il karting sorride ad Alogna

Nella quinta prova di campionato regionale Aci Sport disputata in provincia di Ragusa il pilota di Paceco(TP) ha svettato fra i 69 protagonisti.

Vittoria, (RG) – Simone Alogna alfiere del team Taccetta è tornato al successo primeggiando nella categoria più veloce di giornata la Kz 2. Dopo un sorpasso mozzafiato che lo ha visto passare al comando della prefinale sul pilota di casa Simone Gentile, Alogna ha interpretato al meglio la finale e dopo l’abbandono dello stesso Gentile che aveva stabilito il giro veloce in 52”474, ha chiuso la sua prova al comando delle 15 tornate in 13’15”495. Il giovane trapanese che ha preceduto su traguardo di 3”731 il ventenne “scalatore” di Melilli, Luigi Fazzino ha dichiarato: “ Sono molto contento per il mio team che ringrazio, speriamo di essere altrettanto competitivi per l’impegno tricolore di Triscina a cui teniamo in particolar modo”.

Gli altri vincitori di classe sono stati: Paparo nella 125 X-30, Di Lorenzo nella 125 Rock S, Sardo nella 60 Mini kart, Nania 125 nella kzn Junior, Tramonta nella 125 over, David 60 nella Entry level , Sulsenti nella 125 under.

Dopo le prove cronometrate del mattino e la disputa delle prefinali che hanno dato precise indicazioni ai protagonisti , a partire dalle 14.00 si sono susseguite le combattutissime finali a cominciare dalla categoria mista 125 X-30 e 125 Rock S. Il successo è andato sul filo di lana al siracusano Michael Paparo del Team FK Sicily che ha compiuto i 12 giri della pista in 11’24”148 precedendo di soli 24 centesimi il catanese di Piedimonte Etneo Michele Cardillo, vincitore a sua volta della prefinale. Il giro più veloce è stato fatto segnare in gara con 53’376 dall’alcamese Stefano D’Angelo retrocesso a causa di una penalizzazione per un contatto di gara.

In 60 Minikart il capolavoro del catanese di Trecastagni Salvatore Alfio Sardo del team Taccetta è cominciato in prefinale con un sorpasso all’ultimo giro sull’alcamese Aurora Mistretta del team Battaglia che gli è fruttato il successo. Appassionante anche la finale dove un quartetto, composto anche dal catanese Sebastiano Cultraro Vasta del team Greco e dal ragusano Ludovico Busso della Iblea Karting, ha dato vita ad una gara molto intensa in cui non sono mancati i colpi di scena. Sardo che ha così bissato il successo di Villarosa ha chiuso trionfalmente i 10 giri in 10’26”935; la Mistretta seconda a 1”037 ha ottenuto il “best lap” con 1’01”725. Il marsalese Marco Puma anche lui del team Battaglia è risultato prima nella Mini Internazionale.

E’ tornato sul gradino più alto della 125 kzn Junior il milazzese Salvatore Nania del team S.S Racing che dopo aver ceduto la prefinale al nisseno Andrea Di Caro del team David si è aggiudicato la finale su 15 giri in 13’26”899 fermando il cronometro su 53”274 nel giro più veloce. Al secondo posto con un distacco di oltre sei secondi Salvatore Migliore del team MH Motorsport.

In categoria 125 kzn over la costanza ha premiato il palermitano Antonio Tramontana del team SVM, che dopo il secondo posto in prefinale e una bella lotta nei primi giri della finale si è visto cedere il primato dallo sfortunato Sebastiano de Matteo alfiere messinese del team Sicilia Racing kart, bloccato da un problema tecnico, ma velocissimo fino a quel momento avendo fatto segnare la migliore prestazione della gara in 53”258. Tramontana col tempo complessivo di 13’31”909 ha prevalso sull’altro componente il team Sicilia Racing Kart, l’agrigentino Marcello Maragliano giunto al traguardo con un ritardo di 1”214.

En plein in 60 Entry level per il siracusano di Floridia Stefano David del team Castorina anche lui al bis dopo Villarosa vincitore in pre finale oltre che in finale in cui ha fatto segnare anche il giro veloce in 1’06”720. David ha compiuto i 8 giri dell’impegnativa pista Sole Luna in 8’57”370 precedendo sul traguardo ancora una volta il marsalese Vito Bigione del team omonimo di circa tre secondi.

A segno in 125 kzn under il pilota di casa Mirko Sulsenti, del team Karting blea si è preso una bella rivincita dopo la sfortunata prova di Villarosa sul temibile Enrico Lo Certo del team S.S Racing vincitore in quell’occasione e autore in questa del giro più veloce in 53”270. Sulsenti è ha chiuso la sua prova sulla distanza di 15 giri col tempo di 13”23”933 e un vantaggio di 556 millesimi

A contorno della prova di Campionato regionale si è disputata la prova del trofeo interprovinciale che ha visto l’ennesimo successo del nisseno di Serradifalco Giuseppe Petix .

Prossimo appuntamento col kart l’attesissima prima prova del Campionato Italiano Aci Sport in programma a Triscina l’8 e 9 agosto. Il Campionato Regionale riprenderà il 5 e 6 settembre in provincia di Trapani sulla pista di Kinisia.

Simone Alogna

Le Foto sono dell’Agenzia FOTO VOGUE

