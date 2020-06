Inizia cosi il post della Ministra Lucia Azzolina in onore del 2 Giugno.

”Questa repubblica si puo’ salvare . Ma per questo deve diventare Repubblica della costituzione” Nilde Jotti

La Repubblica italiana nacque il 2 giugno del 1946, nel dopoguerra, a seguito di un referendum istituzionale dove per la prima volta votarono le donne. Oggi, in questo 2 giugno 2020, viviamo la più grande crisi da allora.

Per questo la festa della Repubblica che celebriamo oggi ha un valore simbolico più grande del solito.

Come le donne e gli uomini di 74 anni fa, abbiamo una nazione da far rialzare. Con il lavoro, la salute, le relazioni sociali e ovviamente la scuola.

Siamo un grande popolo, anche stavolta ce la faremo.

Buona festa della Repubblica a tutti.

Fonte: Facebook

