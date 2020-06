Trenord, Vogliamo Le Bici Sui Treni: Flash Mob Domani Ore 11 Piazzale Cadorrna

Giovedì 11 giugno a Milano, alle ore 11, Legambiente Lombardia invita ad un flash mob per chiedere l’immediato ripristino del servizio di trasporto biciclette sulle linee Trenord. L’appuntamento è davanti alla sede di Trenord in Piazzale Cadorna 14, per “protestare pacificamente contro il divieto di trasporto delle biciclette sui treni lombardi — dicono gli organizzatori – Un provvedimento non solo chiaramente discriminatorio, ma contro l’economia, la dignità, il lavoro, il buon senso, la sostenibilità. Le nostre biciclette saranno la migliore garanzia di distanziamento fisico”.

Saranno presenti:

Federico Del Prete, direttivo Legambiente Lombardia e presidente Legambici

Andrea Poggio, responsabile nazionale mobilità sostenibile per Legambiente.

