Segrate: Accesso e consulenze ai bandi per ottenere contributi, un aiuto alle imprese cittadine

In questa difficile situazione, quanto in contesti di maggiore serenità, le istituzioni, a livello locale, regionale e nazionale offrono interessanti e concrete possibilità di ottenere contributi per il miglioramento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e artigiano.

Allo scopo di fornire un supporto per l’accesso ai bandi, che spesso purtroppo non sono di facile interpretazione e richiedono conoscenze specifiche anche per la compilazione, il Comune di Segrate, a partire dal 3 giugno 2020, pubblicherà qui, sulla pagina Facebook dell’ufficio Sue Suap Segrate e sull’App SegrateGo, informazioni circa i bandi in essere e di futura apertura.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha stretto un accordo con Confcommercio Mandamento di Melzo e con Unione Artigiani che prevede:

una consulenza gratuita per le aziende del nostro territorio che manifestassero interesse nei confronti di uno dei bandi oggetto di comunicazione

un supporto alla predisposizione dei bandi ed eventuali altri servizi, a tariffe agevolate

“Ringrazio Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani della Provincia di Milano, e Donato Turba, presidente del Mandamento di Melzo di Confcommercio Imprese per l’Italia, per aver prontamente aderito all’appello del Comune – commenta il sindaco Paolo Micheli -, mettendo a disposizione delle nostre imprese le strutture delle rispettive associazioni di categoria. Saranno pubblicati bandi di finanziamento dalla Regione e dallo Stato a sostegno delle attività economiche, e in questa difficile contingenza economica è importante favorire la partecipazione a queste opportunità”.

Questi i riferimenti delle associazioni di categoria da utilizzare per fruire di questo servizio, specificando trattarsi di imprese segratesi:

Confcommercio Associazione Territoriale di Melzo: Tel. 02.9550084 – 02.2134518

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

oppure via email ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica m.melzo@unione.milano.it o m.segrate@unione.milano.it

Unione Artigiani della Provincia di Milano Monza Brianza: Tel. 02 8375941 (chiedere dell’Ufficio Finanza Agevolata/Bandi)