SARONNO CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA

Questo slideshow richiede JavaScript.

(Saronno, 2 giugno 2020) Si comunica ai Cittadini che la celebrazione del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica è avvenuta stamattina nel pieno rispetto della normativa vigente al fine di evitare assembramenti, anche a seguito di un confronto con la Prefettura. Il Sindaco Alessandro Fagioli in presenza del Comandante della Polizia Locale e degli Agenti ha deposto questa mattina, come omaggio, due composizioni floreali: una presso i pennoni in Piazza Libertà e una seconda al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto.

“Purtroppo non è stato quindi possibile eseguire l’Alzabandiera, ossia l’onore al Tricolore, in seguito a quanto previsto dalle normative anti Covid-19. Nonostante ciò si è voluto comunque preservare l’importanza di questa giornata con un semplice ma prezioso omaggio alla Repubblica e a tutti coloro che l’hanno resa possibile.” Dichiara il Sindaco Alessandro Fagioli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...