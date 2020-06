SARONNO ANNULLATA LA CERIMONIA PUBBLICA DEL 2 GIUGNO

(Saronno, 1 giugno 2020) Si avvisano i Cittadini che, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e nell’ottica di salvaguardare la salute dei saronnesi, domani non sarà possibile svolgere, come da tradizione, la cerimonia pubblica in occasione del 2 giugno – Festa della Repubblica. Pertanto, il sindaco Alessandro Fagioli eseguirà un ossequio così da rendere omaggio a questa preziosa ricorrenza, nel rispetto della normativa vigente al fine di evitare assembramenti e a seguito di un confronto con la Prefettura.

“Come è stato per festeggiamenti del 25 aprile, anche per il 2 giugno siamo costretti a non celebrare eventi pubblici nel rispetto dei decreti anti Covid-19. Mentre prima le persone avevano l’obbligo di rimanere in casa, ora le famiglie hanno maggior libertà. Raccomando a tutti i saronnesi di festeggiare con prudenza e nel rispetto della normative vigenti”. Dichiara il Sindaco Alessandro Fagioli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...