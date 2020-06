Mantova

Rinnovato l’affidamento della gestione dell’Impianto di automodellismo all’Associazione Model Club Mantova

La Giunta Palazzi, che si è riunita in via Roma mercoledì 3 giugno, ha rinnovato l’affidamento della gestione dell’Impianto di automodellismo all’Associazione Model Club Mantova. L’impianto si trova in strada Trincerone 7 a Mantova. “Lo scorso anno Mantova ha ottenuto il titolo di Città Europea dello Sport e che tale riconoscimento è stato una grande opportunità, sia a livello nazionale che internazionale – ha sottolineato l’assessore allo Sport Paola Nobis -. Abbiamo unito la storia e la cultura al mondo dello sport ed è stata un’occasione per presentare le eccellenze di cui la città è dotata. Con i rinnovi delle concessioni di oggi in Giunta l’impegno dell’Amministrazione è rivolto alla conferma per l’attività delle società e alla tradizione e alla vocazione sportiva della città, vista l’ampia dotazione di impianti sportivi, ai molteplici risultati agonistici ottenuti e l’ampia partecipazione di pubblico agli eventi sportivi organizzati lo scorso anno”. Sono state confermate le medesime condizioni previste dalla concessione preesistente, l’affidamento sarà dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2026. Nell’impianto vengono svolte solo attività amatoriali e ricreative che richiedono una gestione semplificata e con costi molto contenuti. In questi anni l’Associazione Model Club Mantova ha sempre mantenuto e gestito in modo attento l’impianto mettendo in essere interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con oneri a suo carico, senza pretendere nulla dall’Amministrazione Comunale. L’associazione è molto radicata nel territorio, in particolare nel quartiere di Te Brunetti ed è anche un importante punto di riferimento per i giovani e per i cittadini appassionati al mondo del modellismo. Inoltre, nei prossimi anni sono in programma ulteriori interventi migliorativi finanziandosi con risorse proprie.

Rinnovata la concessione in uso all’Unione Sportiva Formigosa per l’impianto sportivo di calcio di Formigosa

E’ stata rinnovata la concessione in uso all’Unione Sportiva Formigosa per l’impianto sportivo di calcio locale dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2026. La struttura ha sede in strada san Martino 1. Anche in questo caso sono state fissate le stesse condizioni previste dalla concessione precedente.

Nella delibera si precisa che l’Us Formigosa ha sempre mantenuto e gestito in modo particolarmente attento l’impianto. Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sono stati eseguiti con gli oneri a suo carico. La società è molto radicata nel territorio, in particolare nel quartiere di Formigosa e in quello di Castelletto Borgo, ed è anche un importante punto di riferimento per giovani e meno giovani contribuendo alla diffusione di uno stile di vita sano. La medesima società ha in programma interventi migliorativi nei prossimi anni finanziandosi con risorse proprie.

All’Unione Sportiva Cittadella è stata data la gestione dell’impianto di calcio di Colle Aperto

Dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2026 sarà l’Unione Sportiva Cittadella a gestire l’impianto sportivo di calcio di Colle Aperto in via Terracini. Il nuovo affidamento ricalca le condizioni di quello precedente. In questi anni, si riferisce nella delibera, l’Us Cittadella ha sempre mantenuto e gestito bene l’impianto, con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con oneri a suo carico. Anche la Us Cittadella è una società molto radicata nel territorio, in particolare a Colle Aperto e a Cittadella. Collabora con l’Accademia Fabrizio Lori, importante punto di riferimento, oltre che per ragazzi diversamente abili e autistici, anche per tutti gli sportivi dei due quartieri, favorendo l’aggregazione giovanile e contribuendo alla diffusione di uno stile di vita sano e corretto. Sono in programma, inoltre, interventi migliorativi da realizzare nei prossimi anni, con finanziamenti autonomi.

Confermata la concessione in uso alla Società Amatori Mantovani Judo che si occuperà della gestione della palestra di vicolo Cappuccine 1

E’ stata confermata la concessione in uso alla Società Amatori Mantovani Judo che si occuperà della gestione della palestra di vicolo Cappuccine 1 dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2026. L’affidamento della palestra di arti marziali rientra nei parametri per cui è consentito l’affidamento in via diretta. La società ha sempre avuto una gestione particolarmente attenta della palestra, mettendo in essere interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con oneri a suo carico. La Samj ha una presenza diffusa nel quartiere di san Leonardo e nel centro storico, ed è inoltre un importante punto di riferimento per i giovani e per i cittadini, contribuendo alla diffusione di un corretto e sano stile di vita. Ha presentato anche un programma di interventi che miglioreranno l’impianto interventi che saranno realizzati nei prossimi anni, con finanziamenti propri.

Piano Mantova: ulteriore posticipo al 31 luglio per il versamento dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune dagli albergatori

La Giunta Palazzi ha deciso di posticipare il versamento da parte degli albergatori dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune e per la presentazione delle dichiarazioni. La quota del primo trimestre 2020, il cui versamento era inizialmente previsto per il 16 marzo, era già stata spostata al 31 maggio, per andare incontro al settore fortemente colpito e costretto alla chiusura dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

L’Amministrazione è consapevole che questo settore, come gli altri, vive oggi una grande difficoltà anche in termini di liquidità non avendo potuto esercitare la propria attività, pertanto ha deciso di far slittare al 31 luglio il versamento del primo trimestre, spostamento al 31 luglio anche per la quota del secondo trimestre il cui versamento era previsto per il 16 luglio.

“Finalmente le strutture ricettive possono tornare a svolgere la propria attività – ha sottolineato il vicesindaco Giovanni Buvoli –, tanto preziosa per la ripresa del turismo nella nostra città. Per questo abbiamo deciso di dare loro tempo per iniziare a incassare e generare liquidità, prima di chiedere loro quanto dovuto. Sappiamo infatti che la liquidità rappresenta uno dei fattori principali per la ripartenza delle attività”.

Adesione all’avviso pubblico per la messa a sistema di un modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità

E’ stata espressa l’adesione all’avviso pubblico per la messa a sistema di un modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità. Sì, dunque, dalla Giunta, al programma operativo regionale 2014-2020 “Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo. “Il bando – ha sottolineato l’assessore al Welfare Andrea Caprini – rappresenta una preziosa occasione per promuovere l’attivazione di processi di inclusione sociale e livello delle comunità di giovani e adulti di fronte al grave rischio di marginalità e disagio sociale, in quanto prevede il finanziamento per la messa a sistema di un modello di intervento regionale riconducibile a due aree di intervento. Innanzitutto per la prevenzione e la limitazione dei rischi in un’ottica di ponte tra la strada ed i servizi. Inoltre, si punta all’l’aggancio e alla riduzione del danno mettendo in atto azioni di pronto intervento sociale e presa in carico delle situazioni di bisogno determinatesi a seguito di una condizione di precarietà e di emarginazione conclamata, anche per abuso di sostanze, al fine di contenere o ridurre il danno prodotto e avviare percorsi di inclusione sociale”. E’ sul tappeto un primo progetto di prevenzione e limitazione dei rischi: “Le strade per quoz- tracciare nuovi sentieri di aiuto per giovani fragili” che vede capofila Alce Nero Società Cooperativa Sociale onlus e coinvolti i seguenti soggetti partner: Comune di Mantova, Cooperativa di Bessimo, Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Asst, Cooperativa Hike, Associazione Libra , Arci provinciale, Associazione Pangea, Csv Lombardia Sud, i sei piani di zona della provincia di Mantova, Confesercenti, SolCo Mantova, Cpia e For.Ma. Un secondo progetto riguarda l’aggancio e la riduzione del danno “Strade Blu” che vede capofila il Centro Sociale papa Giovanni XXII e coinvolti i seguenti soggetti partner: Comune di Mantova, Alce Nero Società Cooperativa Sociale onlus, Cooperativa di Bessimo, Asst con i consultori familiari e servizi per le tossicodipendenze, Ser.D, Noa, Smi.

