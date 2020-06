MANTOVA: Entro il 3 giugno l’iscrizione al seminario formativo “Efficienza energetica del patrimonio edilizio”

Scade mercoledì 3 giugno il termine per iscriversi al seminario “Efficienza energetica del patrimonio edilizio – Riqualificazione dei condomini” organizzato dal Comune di Mantova sul tema della riqualificazione energetica degli edifici nell’ambito delle attività del progetto europeo “Innovate” di cui è partner. L’evento sarà on line il 9 giugno dalle 15 alle 19 ed è rivolto a professionisti, tecnici, amministratori comunali, funzionari pubblici, imprese e cittadini per approfondire il tema dell’efficientamento energetico in un momento in cui i lavori di riqualificazione energetica, già agevolati da Ecobonus, diventano ancora più convenienti con il Decreto Rilancio. Dal 1° luglio 2020 questi interventi godranno del Super Ecobonus del 110 %, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri intermediari finanziari. Verranno inoltre illustrate le politiche di rinnovamento dei condomini in Europa e i buoni esempi di progetti realizzati, nonché i meccanismi per garantire la qualità nei progetti di efficienza energetica. Interverranno tra gli altri Davide Sabbadin, Paolo Michele Sonvilla e Chiara Wolter. Per i partecipanti iscritti all’Ordine degli Architetti, all’Ordine dei Periti Industriali, al Collegio dei Geometri e G.L. verranno riconosciuti due crediti formativi. Per la partecipazione è necessario iscriversi inviando un’email a: sandra.savazzi@comune.mantova.gov.it, eleonora.simonini@comune.mantova.gov.it, sofia.salardi@comune.mantova.gov.it .

