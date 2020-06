Mantova: Consiglio comunale in videoconferenza nella mattina di venerdì 5 giugno

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria in prima convocazione, venerdì 5 giugno alle 10, per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Nel rispetto di quanto stabilito con Decreto Legge del 17 marzo 2020, art. 73 comma 1, ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio Comunale si svolgerà in videoconferenza, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 24/04/2020 prot. 27240.

Presidenza del Consiglio Comunale

Argomenti da trattare nella seduta di Consiglio comunale

del 5 giugno 2020

APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTEGRALE DELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2020 EX ART. 65, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (151/20) (Presidente Massimo Allegretti)

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 31.1.2020 DAI CONSIGLIERI BASCHIERI, GORGATI, DE MARCHI, ZERA, ANCESCHI, IRPO E BADALUCCO AD OGGETTO RICHIESTA AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI MANTOVA, POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E FORMATIVI A FAVORE DEI DETENUTI E FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTE ALL’EDIFICIO (29/20) (Assessore Andrea Caprini)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022 (144/20) (Ass. Buvoli)

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 25.5.2020 DAI CONSIGLIERI TONELLI, BADALUCCO, LONGFILS, ANNALORO, DE MARCHI, BULBARELLI E GORGATI AD OGGETTO INTESTAZIONE DI UNA SALA A LUCA NICOLINI (148/20) (Sindaco Mattia Palazzi)

Il Presidente

(Massimo Allegretti)

Mi piace: Mi piace Caricamento...