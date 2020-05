MAGENTA: EMERGENZA COVID-19, FASE 2: PRESENTATA LA MANOVRA DA 232.450 EURO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

“Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alle famiglie e ai loro bisogni concreti, realizzando un piano di aiuti da 232.450 euro per sostenere chi è in difficoltà. Abbiamo sempre detto che Magenta è la città della famiglia per questo abbiamo messo le persone e le famiglie al centro delle nostre scelte politiche”, ha detto il sindaco Chiara Calati che oggi, assieme alla giunta comunale, ha presentato il pacchetto di aiuti per la fase 2. “Ringrazio tutta la squadra che in queste settimane ha lavorato duramente – ha proseguito il primo cittadino – Siamo riusciti a ottenere un grande risultato: questi 232mila euro sono immediatamente fruibili per la città, ma non ci fermiamo qui perché stiamo già lavorando a una ‘fase 2 bis’ con una serie di aiuti per il settore del commercio”.

Il piano di aiuti

La manovra è così composta: 71.450 euro sono stati stanziati per l’erogazione di buoni spesa, 30.000 euro per il sostegno per il pagamento di utenze o affitto, 30.000 euro per il sostegno alla famiglie per i centri estivi, 10.000 euro per il sostegno ai nidi privati, 50.000 euro è il fondo messo a disposizione per il servizio di pre e post scuola e aiuto compiti, 31.000 euro per il sostegno alle scuole paritarie dell’infanzia e 10.000 euro per l’acquisto di materiale per la didattica a distanza.

Fase 2, il sindaco Calati: “Magenta è un modello al quale molti guardano”

“Magenta è pronta a ripartire, non solo abbiamo presentato il piano di aiuti per la città, ma da oggi riaprono anche i mercati cittadini e la biblioteca comunale – ha sottolineato Calati – Siamo i primi ad aver riaperto il mercato a tutti i settori merceologici, anche in questo caso devo ringraziare tutti, dalle Forze dell’Ordine ai volontari della Protezione Civile che consento lo svolgimento del mercato in tutta sicurezza – ha aggiunto il sindaco – è un modello al quale molti guardano, anche in questo caso stiamo facendo scuola”.

Il vicesindaco Gelli: “Non sono aiuti a pioggia, saranno distribuiti con criteri solidi”

“È stato un lavoro di squadra vincente, abbiamo ascoltato tutte le parti della città per capire quali sono le maggiori difficoltà da affrontare. Non daremo aiuti a pioggia, ma li distribuiremo con solidi criteri e questo perché abbiamo fatto un lavoro serio e lo abbiamo fatto con la sicurezza di mantenere i conti pubblici in ordine”, ha affermato il vicesindaco con delega al Bilancio e alle Politiche educative, Simone Gelli. “Alle scuole paritarie abbiamo chiesto un report sulle attività, i servizi, i costi, le ipotesi di ripartenza e molto altro, che ci ha permesso di mettere a disposizione le risorse necessarie per evitare un aumento delle rette e sostenere chi ne ha più bisogno – ha spiegato il vicesindaco affermando che – Sono circa il 15-20% le famiglie che non riescono a far fronte alle rette,