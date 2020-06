LUCI IN SCENA – 15 GIUGNO 2020

Dopo oltre tre mesi di chiusura forzata, dettata dall’emergenza Covid-19, da lunedì 15 giugno potranno finalmente riaprire i teatri e le sale per lo spettacolo dal vivo. Le difficoltà da affrontare per mettere in sicurezza gli spazi a tutela del pubblico, degli artisti e dei lavoratori rendono questa data più simbolica che reale ma ugualmente emozionante. Una rete informale di realtà e di operatori attivi sul territorio bresciano intende marcarne il significato e il Comune di Brescia, con al proprio fianco i due enti teatrali cittadini – Centro Teatrale Bresciano e Fondazione del Teatro Grande – ha accolto e supportato la bella iniziativa. Oltre 20 fra enti, istituzioni, compagnie, associazioni culturali, cooperative, assieme ad alcune decine fra artisti, organizzatori e tecnici del teatro, della danza e del circo daranno luogo a LUCI IN SCENA, un’azione simbolica la cui finalità è affermare la presenza ed il valore (anche in termini di impresa culturale) che l’insieme di tutte queste realtà ed individualità muove sul territorio, contribuendo a renderlo culturalmente e socialmente vivace.

L’azione si svolgerà senza pubblico, verrà ripresa in diretta streaming e sarà visibile sulla pagina Facebook del Comune di Brescia lunedì 15 giugno alle 21.10. Verrà contestualmente realizzata una clip video che sarà successivamente diffusa online.

Artisti, programmatori, tecnici e pubblico tornano a vivificare il teatro. Le luci si accendono, lo spettacolo ha inizio.

