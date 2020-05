Lecco: modifiche alla viabilità

Vi segnaliamo diverse modifiche alla viabilità nel comune di Lecco.

Via GRAMSCI altezza civico 16 – totale chiusura il 25 e 26 maggio per allacciamento fognatura (impresa Edillariocad per LRHolding);

p.za PADRE CRISTOFORO – PREVIATI -FRA’ GALDINO- BORROMEO- FRA’ FAZIO – parziale restringimento – dal 25 maggio al 25 agosto per rinnovo tubazioni gas (impresa Devizzi per conto Lereti);

via SANT’EGIDIO altezza civico 1 – totale chiusura il 27 e 28 maggio per nuovo allacciamento fognario (impresa Edillariocad pe conto LRHolding);

via TUBI altezza civico 6 – parziale restringimento – il 29 maggio per isolamento presa gas (impresa Devizzi per conto Lereti);

via RESINELLI proseguimento parziale restringimento per rifacimento pacimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto Amm.ne Comunale);

via CARLO PORTA tratto da via Digione a civico 25 proseguimento totale chiusura per lavori di messa in sicurezza (Amministrazione Comunale);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372

