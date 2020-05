LECCO: Centro raccolta rifiuti: si ritorna alla “normalità”

Centro raccolta rifiuti: si ritorna alla “normalità”

Dalla prossima settimana cessano gli accessi scaglionati e riprendono gli orari di aperura ordinari

A partire dalla prossima settimana, e in particolare da mercoledì 3 giugno, ritornerà accessibile in modalità ordinaria il centro raccolta rifiuti comunale di via Bruno Buozzi.

Cesserà pertanto la calendarizzazione degli accessi sulla base della prima lettera del cognome dell’intestatario dell’utenza TARI e ritorneranno in vigore gli orari di apertura ordinari, che prevedono la chiusura del lunedì. Il centro resterà pertanto aperto, per le utenze domestiche, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, mentre sarà accessibile dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30 alle utenze non domestiche.

Restano naturalmente valide le prescrizioni di sicurezza generali che riguardano l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il mantenimento le distanze interpersonali previste dalla