CITTA’ DI SARONNO RINVIO SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO TARI

(Saronno, 22 maggio 2020) Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.05.20 è stato predisposto e approvato il rinvio delle scadenze avvisi di pagamento Tari anno 2020. Con questo provvedimento si vuole dare respiro a favore della cittadinanza, così da far fronte alla situazione di difficoltà determinata dal blocco delle attività a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Si sospendono dunque, per l’anno 2020, le scadenze di versamento della Tassa Rifiuti (TARI) concordando il rinvio degli acconti dei mesi di maggio e luglio. Si informa che tale delibera approvata verrà trasmessa alla Saronno Servizi Spa per poi comunicare ai Cittadini le nuove disposizioni.

“Questo provvedimento è consequenziale alla delibera di Giunta dove avevamo prorogato anche i pagamenti di TOSAP e ICP, permettendo dunque ai cittadini di poter ottemperare in maniera più tranquilla al pagamento delle imposte. Stiamo agendo a 360 gradi per dare un sostegno alla cittadinanza al fine di coniugare le esigenze della città con il bilancio comunale. L’auspicio è che lo Stato mantenga quanto detto erogando risorse a comuni, aziende e cittadini”. Spiega il Sindaco Alessandro Fagioli.