CITTA’ DI SARONNO PRONTI A RIPARTIRE CON IL “CINEMA SOTTO LE STELLE 2020”

(Saronno, 29 maggio 2020) Con delibera di Giunta Comunale n.79 del 26 maggio 2020 è stato confermato lo svolgimento del “Cinema sotto le stelle 2020” nel periodo che andrà dal 20 giugno al 15 settembre e che si svolgerà presso il cortile interno del Teatro Giuditta Pasta, nel complesso di Casa Morandi. La rassegna cinematografica verrà affidata a Mastercine S.a.s, una società che vanta esperienza pluriennale non solo all’interno del comune di Saronno, ma anche in quelli limitrofi. La preziosa iniziativa si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 17.05.20 recante misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19, il quale consente lo svolgimento di spettacoli in spazi all’aperto a partire dal 15 giugno purché svolti con posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e di tutte le altre misure previste. Come da planimetria elaborata dall’Ufficio Tecnico del Comune,la capienza massima del cortile di Casa Morandi presso il quale si svolgerà la rassegna cinematografica, risulta essere di 119 posti seduti.

“Abbiamo ritenuto opportuno promuovere l’iniziativa al fine di favorire la ripresa delle attività culturali cittadine come elemento fondamentale per la ricostruzione della coesione sociale della nostra comunità. Inoltre, considerando le difficoltà non solo economiche ma anche degli spostamenti, riteniamo che l’offerta cittadina possa essere qualcosa di davvero importante per andare incontro a chi rimarrà in città”. Spiega l’assessore Maria Assunta Miglino.

