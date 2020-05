CITTA’ DI SARONNO APPROVATO IL “BONUS FACCIATE”

(Saronno, 23 maggio 2020) Con la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 19.05.2020, è stato approvato e reso applicabile alla città il “Bonus facciate”. Nello specifico si tratta di uno sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. I cittadini saronnesi che vorranno riqualificare la facciata dell’immobile di proprietà potranno infatti beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda, riferita alla dichiarazione 730, pari al 90% dei costi sostenuti. Si tratta di un cospicuo incentivo offerto a tutti coloro che vorranno recuperare, restaurare o anche solo pulire o tinteggiare la facciata del proprio edificio collocato nelle cosiddette zone territoriali omogenee A e B, individuate e contrassegnate dai colori blu ed azzurro nella tavola qui allegata.

“Viviamo in un periodo in cui c’è necessità di liberare risorse private per rimettere in moto l’economia. Questa azione consente di riqualificare le facciate degli immobili portando guadagno di immagine alla città e permettendo inoltre agli investitori di trarre benefici fiscali”. Spiega il sindaco Alessandro Fagioli.

“L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di dare una boccata d’ossigeno alle imprese edili del territorio e di incentivare la riqualificazione in particolar modo del centro storico. Alla città di Saronno è offerta la possibilità di restituire decoro e pregio a quelle porzioni di città che appaiono più trascurate ad un costo pressoché irrisorio”, commenta l’assessore all’urbanistica Lucia Castelli.