Brescia: MODIFICA ORARI ATTITIVÀ ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA E TATUATORE FINO AL 31 OTTOBRE 2020

Il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha firmato un’ordinanza con la quale approva la modifica degli orari di esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore fino al prossimo 31 ottobre.

Il provvedimento vuole favorire la ripresa economica di queste attività, fortemente colpite dalla chiusura determinata dall’emergenza Covid, e penalizzate dalla necessità di affrontare il riavvio del lavoro nelle condizioni di sicurezza che, tra l’altro, prevedono di svolgere i servizi solo su appuntamento al fine di evitare assembramenti nelle rispettive sale d’attesa.

L’ordinanza consente l’apertura dal lunedì alla domenica, non prima delle 7 e con chiusura non oltre le 21 (la domenica non oltre le 19).

Non è previsto obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva.

Dovrà essere affisso, ben visibile al pubblico, il cartello indicante l’orario praticato ed il tariffario dei servizi prestati. Il responsabile tecnico dovrà sempre essere presente durante lo svolgimento delle attività e in caso di assenza temporanea o eccedenza dell’orario lavorativo dovrà essere previsto un sostituto.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di ripresa concessa dai provvedimenti emergenza “Covid-19” e sono efficaci fino al 31 Ottobre 2020, fatte salve ulteriori disposizioni o modifiche delle misure restrittive e di contenimento.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art 650 del Codice Penale. Agli organi di Polizia è demandato il compito del controllo per l’osservanza dell’ordinanza.

