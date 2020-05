Brescia: MERCATI COMUNALI DAL 20 MAGGIO APRONO ALTRI QUATTRO MERCATI

A seguito delle ultime disposizioni per contenere il contagio da coronavirus e delle ordinanze di Regione Lombardia del 24 aprile e del 3 maggio scorsi, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha disposto una graduale e sperimentale apertura dei mercati cittadini per i soli operatori del settore alimentare e per i produttori agricoli.

Dopo l’apertura di sei mercati a partire da martedì 5 maggio, il primo cittadino ha disposto la riapertura, da mercoledì 20 maggio, di altri quattro mercati. Si tratta del mercato contadino di via Crocifissa di Rosa (dal 20 maggio), del mercato rionale del Villaggio Sereno (dal 21 maggio), del mercato rionale di Fiumicello (dal 22 maggio) e del mercato rionale di San Polo (dal 23 maggio).

In precedenza erano stati riaperti il mercato rionale di Casazza (5 maggio), il mercato rionale del quartiere Badia (il 13 maggio) ed è stata fissata a sabato 16 maggio la riapertura del mercato contadino di via Sardegna, del mercato di Coldiretti di via San Zeno e del mercato Emporium (trasferito in Piazza Vittoria).

Tutti gli altri mercati, anche se recintati, restano vietati.

I mercati dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni indicate da Regione Lombardia il 24 aprile e il 3 maggio. In particolare, tutti i clienti e tutti gli operatori dovranno indossare correttamente la mascherina e utilizzare i guanti. Inoltre il perimetro del mercato dovrà essere transennato o segregato, con un solo accesso e una sola uscita. All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, gli stalli degli operatori dovranno essere distanziati di almeno due metri e mezzo e tutte le persone dovranno rispettare il distanziamento interpersonale, osservando tutte le disposizioni utili alla prevenzione del contagio.

