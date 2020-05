Brescia: I PARCHI CITTADINI RIAPRONO DAL 22 MAGGIO

I PARCHI CITTADINI RIAPRONO DAL 22 MAGGIO

Tutti i parchi cittadini riapriranno venerdì 22 maggio. Fino a giovedì 21, il sindaco Emilio Del Bono ha deciso di reiterare l’attuale ordinanza che prevede l’accesso alle aree del Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e del Parco delle Cave e inoltre, dalle 7 alle 20, ai parchi Tarello (via Sostegno, via Cefalonia, via Malta), Pescheto (via Lamarmora, via Corsica), della Resistenza (via Livorno), Castelli (via Castelli), delle Stagioni (via Collebeato), Manzoni (via Aldo Moro, via Lamarmora, via San Zeno, Parking Penny market), Ducos 1 (viale Piave), Ducos 2 (via Lonati, via Marziale Ducos), Rosa Blu Amici dell’Anfass (via Milano, via Nullo), Giffoni (trav. XII/via VII/trav. II, villaggio Sereno), dei Poeti (via Prima, via Valle Camonica, villaggio Badia), Sam Quilleri (via Foscolo, via Monte Santo, via Pasubio, Campo Marte), Caduta del Muro di Berlino (via Longure, via Valentini), Croce Rossa (via Montini, via Nikolajewka, via delle Lama) e Torri Gemelle (via Spalto S. Marco, via XXV Aprile), i Giardini Bettinzoli (via Sardegna, via Nisida, via Privata De Vitalis) e i passaggi pedonali “Via Pascoli – via Stoppani” e “Via Foscolo – via Leonardo da Vinci”, con le relative aree cani dove previste, come indicato nella tabella 1.

In tutti i parchi, giardini e aree verdi aperte al pubblico è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per proteggere le vie aeree, è vietata ogni forma di assembramento e deve essere garantita e mantenuta la distanza prevista dalle disposizioni nazionali. Permane inoltre il divieto di utilizzare le piastre per l’attività sportiva, le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per l’attività motoria degli adulti.

Resteranno chiusi tutti gli altri parchi, i giardini e le aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti non cintati. Al loro interno saranno consentiti esclusivamente i lavori di manutenzione, eseguiti dalle ditte incaricate dal Comune. Resteranno chiuse tutte le aree cani presenti sul territorio cittadino, ad eccezione di quelle dei parchi aperti dove, in caso di attesa di più persone, non si potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.

Sarà vietata qualsiasi attività di vendita e di somministrazione di qualunque tipo all’interno di tutti i parchi, a prescindere dal fatto che siano aperti o chiusi.

Dal 22 maggio al 3 giugno compreso sarà possibile accedere a tutti parchi territoriali e saranno aperti dalle 7 alle 20 tutti i parchi, i giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti.

Permane il divieto di utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree per attività motoria per adulti e le piastre sportive mentre saranno aperte tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino, all’interno delle quali non si potrà restare per più di 15 minuti. Dovrà essere rigorosamente rispettato il numero massimo di persone previste per ogni area cani, come indicato nella tabella 2.

Dal 22 maggio al 3 giugno saranno consentite inoltre le attività di vendita e di somministrazione all’interno di tutti i parchi. I gestori dovranno rispettare le linee guida nazionali e regionali per l’apertura in sicurezza dei servizi di ristorazione.

Coloro che gestiscono gli orti urbani comunali potranno continuare ad accedervi per effettuare i lavori agronomici ordinari.

All’interno dei parchi dovrà essere evitata ogni forma di assembramento, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e sarà obbligatorio indossare le mascherine così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

Le Forze di Polizia e gli altri soggetti autorizzati e riconoscibili verificheranno che queste disposizioni siano pienamente rispettate. Controlleranno inoltre che siano osservate le misure di contenimento, mediante l’uso corretto delle mascherine, e che venga rispettato il distanziamento fisico.

In corrispondenza degli accessi ai parchi, alle aree ludiche e alle aree cani la Polizia Locale affiggerà gli avvisi per informare la popolazione su quali aree siano chiuse e quali aperte.

TABELLA 1

PROROGA APERTURA PARCHI E AREE CANI DAL 19 AL 21 MAGGIO

Parco Indirizzo Parco cintato / aperto Presenza area cani Numero massimo di fruitori dell’area cani in contemporanea (*) 1 Parco Manzoni Via Aldo Moro/via Lamarmora/via San Zeno/Parking Penny market C SI 4 2 Parco Ducos 1 Viale Piave C NO – 3 Parco Ducos 2 via Lonati/via Marziale Ducos C SI 4 4 Rosa Blu Amici dell’Anfass Via Milano/ Via Nullo C NO – 5 Parco Giffoni (Vill. Sereno) trav. XII/via VII/trav. II C SI 3 6 Parco dei Poeti (Vill. Badia) Via Prima/ via Valle Camonica C NO – 7 Parco Sam Quilleri (Campo Marte) via Foscolo/via Monte Santo/ via Pasubio C SI 5 8 Parco Caduta Muro di Berlino Via Longure/via Valentini A SI 3 9 Parco Croce Rossa via Montini/via Nikolajewka/ via delle Lama A SI 7 10 Parco Torri Gemelle Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile C SI 2 11 Parco Tarello Via Sostegno/Via Cefalonia/Via Malta A NO – 12 Parco Pescheto Via Lamarmora/ Via Corsica A SI 4 13 Parco della Resistenza Via Livorno A NO – 14 Parco Castelli Via Castelli C SI 5 15 Parco delle Stagioni Via Collebeato C SI 1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande) 16 Giardini Bettinzoli Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis C SI 3 17 Passaggio pedonale Via Pascoli / Via Stoppani C NO – 18 Passaggio pedonale Via Foscolo / Via Leonardo Da Vinci C NO –

(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.

TABELLA 2

APERTURA AREE CANI DAL 22 MAGGIO – NUMERO MASSIMO DI FRUITORI IN CONTEMPORANEA

Area Cani Indirizzo Numero massimo di fruitori dell’area cani in contemporanea (*) 1 Parco ZORAT Via Lottieri 2 2 Parco PERTINI Via Ardeatine 3 3 Parco via Vannucci Via Vannucci-Maggia 3 4 Parco PESCHETO Via Corsica 4 5 Parco NASSIRYA Via Trivellini 3 6 Parco LA VECCHIA Via del Sebino 2 7 Parco SAM QUILLERI (Campo Marte) Via Foscolo 4 8 Parco CASTELLI Via Castelli 5 9 Parco DUCOS 2 Via Lonati/Via Marziale Ducos 4 10 Parco BIAGI Via Monte Baldo 2 11 Parco RAGNOLI Via Sabbioneta 3 12 Parco TIRANDI Via Tirandi 4 13 Parco REGGIO Casazza/Via Gadola 3 14 Parco TORRI GEMELLE Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile 2 15 Parco S. ANTONINO Via Marconi 3 16 Parco DORDONI Via Repubblica Argentina 2 17 Parco CROCE ROSSA Via Nikolajewka/Via Montini 7 18 Parco LUCIO BATTISTI Via Signorini 4 19 Parco IMPASTATO Via Zappa/S.Polo 4 20 Parco FRUGONI Via Caduti del Lavoro 4 21 Parco LOCATELLI Via Palazzoli 3 22 Parco CADUTA MURO DI BERLINO Via Longure 3 23 Area verde Vill. BADIA Via Ottava 4 24 Parco GIFFONI Trav. IV – Vill. Sereno 3 25 Parco JOHN LENNON Via della Trisia 3 26 Parco VENTO MASCHEDA Caionvico 3 27 Area verde FOLZANO Via Case Sparse 4 28 Parco ZIZIOLA Via Botta 3 29 Parco MANZONI Via Aldo Moro/ Via Cefalonia 5 30 Parco URBINATI Via Corridoni 3 31 Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio) Via Collebeato 1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande) 32 Area verde TIZIANO Via Tiziano 3 33 Area verde ROBUSTI Via Robusti 4 34 Area verde CHIESANUOVA Via Savona 4 35 Parco BASAGLIA (senza recinzione) Via Berardo Maggi 7 36 Parco TOMASONI Via XI – Vill. Sereno 3 37 Area verde METASTASIO Via Metastasio 4 38 Parco AVIS Via Seriola Vescovada – Buffalora 4 39 Area verde TURATI Via Turati 4 40 Area verde LUPI DI TOSCANA Via Lupi di Toscana 2 41 Giardini SPALTO S.MARCO Via XXV Aprile 3 42 Parco CASOTTI Via Casotti/ via Lapidario 5 43 Giardini BETTINZOLI Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis 3 44 Area verde VENTURI Via Venturi – Fornaci 4

(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.

