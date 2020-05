Abbiategrasso:Provvedimento di chiusura di alcune strade

Misure di contenimento diffusione Coronavirus – Provvedimento di chiusura di alcune strade nelle domeniche 24 e 31 Maggio, 7 e 14 Giugno nonché martedì 2 Giugno

L’ordinanza ha lo scopo di evitare spostamenti e assembramenti, in ottemperanza a quanto previsto per limitare la diffusione del virus

Per tutelare la salute dei cittadini e limitare il più possibile la diffusione del coronavirus, evitando il crearsi di situazioni che favoriscono assembramenti, il sindaco Cesare Nai ha emanato un’ordinanza di chiusura di alcune strade nelle intere giornate di domenica 24 e 31 Maggio, 7 e 14 Giugno nonché martedì 2 Giugno che prevede:

1. il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei residenti e frontisti nonché degli autorizzati a raggiungere la Darsena in quanto titolari di posto barca ed il maneggio in quanto titolari di box cavallo, e dei veicoli adibiti alle consegne a domicilio, nelle seguenti vie:

a) Strada Chiappana dall’intersezione con via C.M. Martini

b) Strada Mercadante dall’intersezione con via Cassolnovo (c.na Fontana),

c) Strada per c.na San Donato dall’intersezione con via Cassolnovo

d) Strada per c.na Gaglianella dall’intersezione con via Cassolnovo

2. il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, in strada Chiappana da dopo l’ingresso alla c.na Fontanone, fatta eccezione per il custode della Colonia Enrichetta nonché degli autorizzati a raggiungere la Darsena in quanto titolari di posto barca;

3. La delimitazione con nastro delle aree adibite a parcheggio che di affacciano sulla Strada Chiappana;

4. Il presegnalamento dei predetti divieti nelle seguenti località:

a) Via Ticino / Morandi / Giovanni XXIII

b) Strada Chiappana / via Stignani / Padre Carlo da Vigevano

c) Strada Prabalò intersezione via Arconati

5. Il mantenimento della chiusura dei varchi dotati di sbarra di chiusura che consentono l’accesso alle sponde del Ticino in particolare dal Canale Scolmatore.

Saranno delimitate con nastro le aree adibite a parcheggio che si affacciano su strada Chiappana, e tutte le chiusure saranno opportunamente segnalate con apposita cartellonistica nelle località circostanti.

Si rammenta che, in caso di mancata ottemperanza si procederà a norma di Legge e che dal divieto sono esclusi residenti e frontisti.

Scarica l’ordinanza: ord_00055_21-05-2020 (792kB – PDF)

