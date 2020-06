Abbiategrasso:Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi

ABBIATEGRASSO – Dal 5 al 9 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni per l’accesso ai Centri Ricreativi Estivi per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

PER I RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI il servizio è organizzato presso la Colonia Enrichetta,ed è articolato in turni settimanali nei seguenti periodi: dal 15 al 19 giugno; dal 22 al 26 giugno; dal 29 giugno al 3 luglio; dal 6 al 10 luglio; dal 13 al 17 luglio; dal 20 al 24 luglio; dal 27 al 31 luglio. E’ ammessa l’iscrizione sino ad un massimo di 4 turni anche non consecutivi.

PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI il centro ricreativo è organizzato presso la scuola dell’infanzia di via Galimberti e di via Papa Giovanni XXIII, ed è articolato in turni settimanali nei seguenti periodi: dal 15 al 19 giugno; dal 22 al 26 giugno; dal 29 giugno al 3 luglio; dal 6 al 10 luglio; dal 13 al 17 luglio; dal 20 al 24 luglio; dal 27 al 31 luglio. E’ ammessa l’iscrizione sino ad un massimo di 4 turni anche non consecutivi

Il servizio è riservato esclusivamente ai bambini residenti nel Comune di Abbiategrasso.

Le domande devono essere presentate dal 5 al 9 giugno 2020, esclusivamente ONLINE dal sito web del Comune, nella sezione ‘servizi comunali online’.

CLICCA QUI per accedere alla sezione dedicata alle iscrizioni.

La procedura per la presentazione delle domande è guidata e l’accesso avviene con il badge e le credenziali già in possesso degli interessati per tutti i servizi scolastici. Laddove si dovessero riscontrare difficoltà per la compilazione online della domanda, possono essere richiesti chiarimenti inviando una e-mail all’indirizzo istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it indicando un recapito telefonico.

“In relazione all’emergenza Coronavirus ed alle indicazioni nazionali e regionali di recente pubblicazione, non è stato possibile per l’Amministrazione Comunale garantire una comunicazione preventiva a riguardo. – dice l’Assessore ai Servizi educativi e scolastici Eleonora Comelli .

“‘L’organizzazione dei centri estivi subirà, in relazione della particolare situazione che ci troviamo a vivere, alcune modifiche.

In considerazione delle necessità di contingentamento delle presenze e con la volontà di garantire e permettere la presenza ad una platea più ampia di bambini (venendo incontro alle esigenze lavorative delle famiglie, messe già in difficoltà da questo periodo di emergenza) si è ritenuto importante rimodulare la durata del servizio dei Centri Ricreativi Infanzia, ampliandole le settimane di funzionamento.

L’amministrazione Comunale sta facendo il possibile al fine di garantire “il diritto alla socialità ed al gioco» dei minori così compromesso durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus” .

