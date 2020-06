A Cernobbio pubblico e privato uniti per la ripartenza degli spettacoli

Buone notizie per gli spettacoli e la musica dal vivo “IN PROSSIMIT’ARTE”

A Cernobbio pubblico e privato uniti per la ripartenza

“Se fossimo stati in un altro periodo storico, per spettacoli e concerti avremmo sicuramente deciso di valorizzare tutt’altro tipo di location, approfittando degli innumerevoli spazi del nostro territorio che avrebbero potuto fungere da preziosa cornice per i nostri eventi. Per rispettare tutte le normative vigenti, però, – continua il Sindaco di Cernobbio Matteo Monti – siamo pienamente consapevoli che alcuni spazi sono difficilmente utilizzabili: per questo motivo, e soprattutto per aiutare gli esercenti in questo momento difficile, abbiamo deciso di sposare l’idea di Music For Green Events.”

Il Comune di Cernobbio sta lavorando affinché, a partire dai primi giorni di luglio, micro-spettacoli e piccoli concerti animino le zone adiacenti ai ristoranti e ai bar, in contesti idonei al contingentamento e al pieno rispetto delle normative di sicurezza. “Stiamo riflettendo, inoltre, – aggiungono l’Assessore al Marketing Territoriale Mario Della Torre e l’Assessore alla cultura Maria Angela Ferradini – su altre piccole aree, anche nelle frazioni, adatte ad accogliere veri e propri live show rigorosamente a numero chiuso ed esclusivamente su prenotazione. Sarà fondamentale la collaborazione con le associazioni, i cittadini e gli operatori commerciali e turistici.”

Il Sindaco di Cernobbio, Matteo Monti, si dice propenso a fare di tutto affinché il suo pittoresco comune torni ad essere vissuto come prima di questa situazione di emergenza, seppur con vincoli e regole diverse, nel rigoroso rispetto dei decreti che regolamenteranno i mesi a venire.

“Il messaggio del Sindaco – aggiunge Gabriele Gambardella, presidente di Music For Green Events – è straordinariamente positivo, in quanto in questa fase in cui annullamenti di eventi sono all’ordine del giorno, ci riempie il cuore un’amministrazione che si dice pronta a ripartire con grande slancio. Noi metteremo a disposizione tutta la nostra competenza affinché si riesca ad avere in tempi utili un cartellone ricco di iniziative, per dare un’opportunità concreta agli innumerevoli operatori del nostro settore.”