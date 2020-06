5 giugno 2020

Giornata Mondiale dell’Ambiente

Biodiversità sotto i riflettori

Legambiente: “Un giorno “biodiverso” con noi

per imparare ad amare il nostro pianeta”

Venerdì 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, e Legambiente Lombardia per festeggiarla ha organizzato un giorno “biodiverso”, da seguire in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione (@legambiente.lombardia).

Il tema del 2020, infatti, è la biodiversità, e il “cigno verde” lombardo lo ha declinato in tanti modi, per coinvolgere pubblici e generazioni diverse.

“Una serie di appuntamenti che affrontano in modo originale il tema della biodiversità del pianeta – dice Barbara Meggetto, presidente lombarda di Legambiente – e del nostro territorio. Mai come quest’anno, parlare di biodiversità, è doveroso. La pandemia ci ha dimostrato come siamo indissolubilmente legati agli ambienti naturali e all’immensa ricchezza di specie vegetali e animali che li popolano. Un tema chiave dunque, che deve spingere tutti noi verso un maggior rispetto per questi ambienti e una migliore divulgazione scientifica, affinché tutti possano maturare la giusta consapevolezza della fragilità del pianeta e di noi, esseri umani”.

Si comincia alle 10 con un appuntamento pensato per i piccoli dai 6 agli 11 anni: “La magia di api e fiori”, un laboratorio on line ad iscrizione obbligatoria, con gli esperti di Legambiente che sveleranno tutti i segreti di questo magico connubio.

Alle 11.30 è prevista una conferenza stampa in cui la politica risponde alle domande dei ragazzi: la deputata Rossella Muroni e il sindaco di Milano Giuseppe Sala (la partecipazione è in attesa di conferma) rispondono alle domande dei cittadini dai 9 ai 13 anni, inviate tramite messaggi vocali nei giorni scorsi.

Alle 15 è il momento di capire “quanto ne sai sul cibo che mangi?”: un quiz da fare in diretta, con gli esperti di Legambiente, Essere Animali e Recup che commenteranno le risposte, dando indicazioni e raccontando i processi produttivi dai campi e dagli allevamenti fino alla tavola.

Alle 17 si parlerà di “Cambiamenti climatici, conflitti ambientali e deforestazione” con l’antropologa Silvia Grossi, mentre alle 18.30 si festeggiano i quarant’anni appena compiuti di Legambiente, con un brindisi virtuale in cui gli “anatroccoli”, cioè i giovani dell’associazione, incontrano i “cigni”, ovvero Vanessa Pallucchi (presidente di Legambiente Scuola Formazione), Carlo Monguzzi (tra i fondatori di Legambiente, oggi consigliere comunale a Milano), Lucia Venturi (tra i fondatori di Festambiente, oggi è presidente del Parco Regionale della Maremma) ed Ermete Realacci (presidente onorario di Legambiente).

Vi aspettiamo on line! al seguente link https://www.facebook.com/events/283335096180653/

