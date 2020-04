Legione Carabinieri Lazio news

Notizie Stampa del 24 aprile 2020

Latina. Truffe agli anziani, eseguite misure cautelari

in data 24 aprile 2020, i carabinieri della locale sezione operativa, in collaborazione con i militari della compagnia carabinieri “napoli – stella”, eseguivano ordinanza di applicazione di misure cautelari personali della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di latina nei confronti di un 48enne di napoli, già detenuto presso casa circondariale di latina e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria confronti di un 45enne anch’esso di napoli.

il provvedimento recepisce elementi di reità contenuti nella richiesta di applicazione di misure cautelari della procura della repubblica di latina in ordine al complesso degli esiti emersi nel corso delle investigazioni condotte dalla dipendente sezione operativa nell’ambito dell’indagine “take away” che in data 28.01.2020 aveva portato all’arresto in flagranza dei prevenuti. in particolare i destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili di ulteriori quattro episodi delittuosi di circonvenzione di persone incapaci avvenuti in latina nel mese di gennaio allorchè vennero tratti in arresto per il reato di “circonvenzione di incapaci finalizzata alla truffa ai danni di persone anziane”.

Itri(lt). Sorpreso con 18 grammi di cocaina, arrestato

in data 24 aprile 2020, i militari della dipendente stazione, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 30enne del luogo. il predetto, controllato all’interno di un supermercato, veniva trovato in possesso di grammi 18 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, già divisa in singole dosi. lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre l’ arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’a.g.

Fondi(lt). Carabinieri liberi dal servizio arrestano due persone che trasportavano eroina.

in data 24 apr 20, i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti in concorso” una 48enne ed un 34enne del luogo. i prevenuti venivano notati a bordo di un autoveicolo a formia (lt) da uno dei militari operanti che, libero dal servizio, stava percorrendo la ss. 7 appia alla guida della propria autovettura. il militare, insospettito dal loro atteggiamento, allertava il comando di appartenenza oltre ad un altro militare, anch’egli libero dal servizio, per organizzare il loro controllo, che infatti avveniva poco dopo lungo la stessa arteria, nel territorio del comune di fondi. la successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire grammi 6 circa di “eroina”, contenuti in altrettanti ovuli, che la donna aveva occultato nella propria cavità orale. lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati, espletate le formalita’ di rito venivano associati, rispettivamente, presso le case circondariali di roma-rebibbia e latina, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

