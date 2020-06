Notizie Stampa del 2 giugno 2020

Priverno (LT): “Due famiglie si azzuffano per futili motivi, sei persone denunciate.”

Il giorno 01 giugno 2020, in Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’A.G. sei persone, appartenenti a due distinti nuclei familiari che nella tarda mattinata di ieri a seguito di una controversia sorta per futili motivi, si affrontavano in una violenta colluttazione, nel corso della quale quattro di essi riportavano lesioni.

I sei soggetti venivano deferiti all’A.G. per i reati di rissa, lesioni e minacce.

Lenola (LT): “Una persona denunciata per furto aggravato.”

In data odierna, in Lenola (LT), i Carabinieri della locale Stazione, denunciavano in stato di libertà un uomo del luogo, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

Il prevenuto, si appropriava di un portafoglio contenente la somma contante di € 450,00, caduto poco prima dalla tasca dei pantaloni di altra persona.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto

