L’Austria non riapre all’Italia. Tensione Roma-Vienna

In seguito all’annuncio del governo federale che i confini con l’Italia non saranno aperti, almeno per il momento, il presidente della regione veneta del nord Italia, Luca Zaia, ha parlato. Spera che presto ci sarà una “soluzione” con l’Austria per quanto riguarda l’apertura del confine. “Questa chiusura del confine non aiuta. Spero che l’Austria annullerà presto la sua decisione “, ha detto Zaia mercoledì. Il governatore tirolese Günther Platter (ÖVP) insiste per l’apertura in Alto Adige. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha criticato la decisione di Vienna: “Il comportamento individuale viola lo spirito europeo e danneggia l’Europa e il mercato comune”.

“Nessuno capirà” se non ci fosse modo di viaggiare in queste regioni, ha dichiarato Platter in una conferenza stampa a Innsbruck mercoledì . Tuttavia, inizialmente il governo federale lo ha respinto. Tuttavia, la proposta dell’Alto Adige, secondo la quale potrebbe essere aperta alle singole regioni italiane, “doveva essere presa molto sul serio”. L’obiettivo è “l’apertura all’Italia non appena i numeri lo consentiranno”, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg (ÖVP) .

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato gli stretti legami economici tra Austria e Italia a questo proposito. Zaia ha riferito che la pressione in Austria per riaprire il confine con l’Italia è in aumento. Sperava che presto ci sarebbero state novità. In Veneto, i visitatori austriaci sono più che vacanzieri, ma come “parenti”.

” Nessuna decisione contro l’Italia”

Il giorno in cui è stata ripristinata la libertà di viaggio in Italia e agli stranieri è stato permesso di tornare nel paese senza subire una quarantena di due settimane, i primi visitatori stranieri sono stati ricevuti in Veneto. La decisione austriaca di creare una completa libertà di viaggio nei paesi vicini – inizialmente con l’eccezione dell’Italia – dopo circa tre mesi di restrizioni alla corona è una doccia fredda per la regione fortemente turistica.

Schallenberg ha sottolineato che l’allentamento non era “una decisione contro l’Italia” e che “il più presto possibile” volevano anche aprire questo confine. Anche la Svizzera e la Slovenia non si sarebbero ancora aperte all’Italia. Il ministro della sanità Rudolf Anschober (Verdi) ha aggiunto che “non è stato escluso” che un’apertura (parziale) in Italia potrebbe già avvenire il 15 giugno.

Di Maio, che sta pianificando una telefonata a Schallenberg mercoledì, ha espresso la speranza che nei prossimi giorni possa arrivare una “soluzione positiva”. Di Maio incontra mercoledì sera il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, con il quale verrà anche discussa la questione dell’apertura delle frontiere nell’UE.

“La risoluzione di Vienna ci priva di speranza”

Il governatore trentino Maurizio Fugatti ha criticato la decisione del governo a Vienna come “incomprensibile”. “Spero che il governo italiano e Bruxelles si uniscano alla nostra richiesta all’Austria di invertire la sua decisione”, ha detto Fugatti. Mentre il governo di Vienna afferma che la sua decisione non è contro l’Italia, “in realtà, questa decisione punisce severamente l’Italia. Ci priva di speranza in un momento in cui dovrebbe prevalere la solidarietà ”, ha affermato Fugatti.

Ingorghi dopo l’apertura delle frontiere in Italia

Dopo tre mesi, gli stessi italiani sono di nuovo liberi di viaggiare tra le 20 regioni del paese con rigide restrizioni alla corona. Mercoledì c’è stato un forte aumento del traffico sulle autostrade. Sono stati segnalati ingorghi non lontani da Milano e dalla Liguria e si è registrato un forte aumento dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Ultimo ma non meno importante, l’Italia spera di riavviare il turismo.

Fonte:https://www.krone.at/

