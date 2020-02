Trapani. Nasce in provincia di Trapani la Consulta Giovanile del Movimento Cristiano Lavoratori.

La nascita della Consulta è avvenuta durante una seduta del Consiglio provinciale di MCL, partecipata dal Vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, che si è tenuta presso il Palazzo Vescovile.

Il Vescovo Mogavero ha aperto i lavori con una prolusione di grande valore sotto il profilo della pastorale giovanile e per l’esortazione a vivere la vita delle comunità locali con spirito di cittadinanza attiva.

All’incontro presieduto da Ubaldo Augugliaro, Presidente provinciale di MCL Trapani, hanno partecipato il Vice Presidente regionale di MCL Giorgio D’Antoni e i rappresentanti dei gruppi giovani operanti nei Circoli MCL della provincia, i quali hanno manifestato i loro auspici con interventi che si pongono come base per una programmazione delle prossime attività.

Fanno parte della Consulta giovanile: Ylenia Accursio di Alcamo, Simone Caltagirone e Davide Cascio di Marsala, Caterina D’Antoni di Castelvetrano, Angelo Daidone di Trapani, Dario De Maria di Marsala, Anna Diodato e Valeria Gandolfo di Castelvetrano, Giorgia La Grutta di Marsala, Giorgina Manzotti di Castelvetrano, Giacoma Gloria Marino, Giorgio Marta, Aldo Mauro e Daniele Raccomandato tutti di vari Circoli di Marsala.

La consulta si riunirà presto per eleggere il delegato, il vice e il segretario della consulta stessa, in modo da far seguire all’insediamento degli organi rappresentativi e di coordinamento le attività sociali.

Tutor è stata confermata Nadia Passalacqua, la quale da tempo collabora anche per dar vita ad un programma di promozione della cultura d’impresa e della cittadinanza attiva.

La nascita della Consulta giovanile segue le indicazioni del regolamento nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.

MCL ha sempre attribuito molta importanza alla partecipazione dei giovani alle attività del movimento. Ad essi, infatti, da tempo MCL offre due appuntamenti fissi annuali: Winter School e Summer School. Due appuntamenti che si propongono di incoraggiare i giovani alla partecipazione attiva alla vita socio politica del Paese ed a maturare la consapevolezza del significato di essere cittadini europei. A conclusione di questi due appuntamenti annuali di formazione solitamente, curati dall’Università Cattolica di Milano e dalla Università Federico II di Napoli, gran parte dei giovani partecipanti hanno la possibilità di visitare il Parlamento e la Commissione Europea, in modo da conoscere le strutture e le istituzioni dell’Unione Europea di Strasburgo e Bruxelles.

L’obiettivo principale auspicato dal Presidente provinciale, Ubaldo Augugliaro, è quello di iniziare dall’apprendimento degli elementi essenziali per svolgere una funzione di “cittadinanza attiva”, intesa come “partecipazione dei giovani alla vita delle amministrazioni locali mediante osservazioni e proposte di iniziative volte a migliorare le condizioni del tessuto economico e sociale dei territori comunali della provincia di Trapani”.

