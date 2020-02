Santa Ninfa. Sarà presentato domenica 9 febbraio il nuovo libro di poesie di Biagio Accardo

La raccolta ha il suo motivo ispiratore nella lettura del diario di viaggio di Ibn Giubayr («Viaggio in Sicilia»), scritto nel XII secolo, quando l’isola è in piena transizione dalla dominazione araba a quella normanna e costituisce, a detta del prefatore, Massimiliano Bardotti, un’opera nella quale trovare le «coordinate per nascere, per venire al mondo ancora una volta, per venirci nuovi». L’itinerario poetico, tradotto mediante una scrittura «asciutta ed accogliente, evangelica nel senso più profondo del termine», si snoda rimarcando l’esigenza di un ritorno all’interiorità come luogo in cui ogni uomo può ritrovare se stesso e, con se stesso, anche Dio. I versi tracciano il tema del viaggio, o del ritorno se si vuole, dei suoi doni, quello degli incontri e dei relativi abbandoni, il rapporto tra la fragilità della vita e la sua bellezza, nella convinzione, o nella fede profonda, che il ritorno tra le mura della propria “casa” costituisca l’approdo alla dimensione ultima, riassuntiva di ogni esistenza umana. L’ascetica che vi è presente non ha nulla di codificato né di impegnativo; essa è la continua opera di riparazione che ogni uomo deve compiere ogni giorno per rimanere fedele a se stesso e al proprio destino; un’ascetica semplice, come esercizio quotidiano di quell’amore che è il solo metro con cui misurare quel tanto di civiltà che ci ha reso e rende ancora umani.

Il programma prevede, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Lombardino, gli interventi del giornalista Vincenzo Di Stefano (che modererà l’incontro), dello studioso Vito Spina e del teologo don Vito Impellizzeri. Le letture saranno di Filippo Triolo. Le musiche invece della violinista Graziana Sanfilippo. A chiusura della manifestazione ci sarà un rinfresco. ( Copertina: foto archivio)