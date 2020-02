Santa Ninfa. Preparativi per il Carnevale 2020 dell “Geko”: è già possibile prenotarsi

Il primo appuntamento pomeridiano è previsto per il 20 febbraio con il giovedì grasso per i bambini. Durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di prenotare foto-ricordo del carnevale. Il primo appuntamento serale sarà sabato 22 febbraio con il «Carnival party», insieme ai deejay Pablo Five e Ciccio on the mix. Si proseguirà domenica 23 febbraio con il «Sunday party», oltre all’immancabile presenza di Pablo Five e Ciccio on the mix, si accoglierà uno spazio caraibico a cura di «Asd Unione Latina», Giusy Garetti e Dj Jamma. La festa delle maschere sarà lunedì 24 febbraio. Sarà conferito un premio alla miglior maschera. L’ingresso sarà gratuito. Il ritmo latino ritorna martedì 25 febbraio con il «Reggaeton party», insieme ai deejay Ciccio on the mix e Pablo Five e lo spazio caraibico di «Asd Unione Latina», Giusy Garetti e Dj Jamma. Sarà riconosciuto il premio miss e mister Carnevale 2020.

La chiusura di questa stagione di festa sarà sabato 29 febbraio con il «Carnevalone ’90», un ritorno alla musica degli anni Novanta.

Alla consolle sarà presente Tommy Saha. Il fotografo del Carnevale sarà Carmelo Certa. L’appuntamento con il carnevale per i bambini sarà tutti i giorni a partire dalle 16.

Chi volesse abbonarsi alle serate può acquistare, entro il 20 febbraio, l’ingresso ridotto a soli 20 euro. L’ingresso al botteghino ha un costo di 7 euro. Su prenotazione è possibile scegliere l’area privè.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 333.6582295 (anche WhatsApp).