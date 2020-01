Santa Ninfa. Il Consiglio comunale ha ricordato il sisma del gennaio 1968

SANTA NINFA, 16 GEN – Il Consiglio comunale di Santa Ninfa ha ricordato, ieri sera, in una seduta commemorativa, il devastante terremoto che cinquantadue anni fa (il 15 gennaio 1968) sconvolse la Valle del Belice. Oltre al ricordo delle vittime di quel sisma, è stato rievocato il grande sforzo profuso dalle popolazioni e dagli amministratori dell’epoca. Uno sforzo che, grazie a battaglie e rivendicazioni, consentì la ricostruzione. «Oggi – ha sottolineato Graziella Biondo – un altro terremoto colpisce il territorio, quello dell’emigrazione giovanile, a causa della mancanza di lavoro». Un riconoscimento «alla capacità degli amministratori del tempo, che seppero fronteggiare l’emergenza e programmare la rinascita», è arrivato dal capogruppo di minoranza Lorenzo Truglio, mentre Maria Terranova, a nome della maggioranza, ha rievocato i lutti e le fatiche di quella difficile stagione. «Lo Stato – è stato sottolineato in più interventi – era del tutto impreparato ad affrontare una simile emergenza e il Belice finì per fare da cavia». «Allo Stato – ha detto il sindaco Giuseppe Lombardino – va comunque riconosciuto, pur tra limiti e lentezze, di avere ricostruito le case e il tessuto urbano del territorio». Il primo cittadino ha evidenziato la specificità di Santa Ninfa, «una specificità – ha chiarito – riconosciuta da importanti studi e ricerche. Meglio di altre comunità, quella santaninfese seppe reagire e trarre spunto per la crescita economica da quella “terribile occasione” fornita dal terremoto». «Già prima del sisma – ha ricordato, dal canto suo, il presidente del Consiglio comunale Carlo Ferreri – c’era, nel Belice, un movimento che, dal basso, stava programmando la sviluppo economico del territorio, e questo – ha aggiunto – la dice lunga sulla qualità degli amministratori del tempo. Oggi che l’emergenza è sociale e lavorativa – ha concluso – , occorre che tutti, istituzioni, Chiesa, cittadini, si mettano assieme per programmare dal basso, come allora, lo sviluppo». (Nella foto una seduta del Consiglio comunale)

