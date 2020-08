Miss Italia 2020, trenta candidate alla selezione di Valderice

Al Teatro Comunale “On. Nino Croce” di Valderice la ventenne mazarese, Enza Maria Perricone, ha conquistato la coroncina simbolo di sovranità e bellezza della serata dopo aver attirato dal primo momento l’ attenzione della giuria che alla fine non ha avuto alcuna esitazione sulla sua elezione. Un meritato secondo posto per la petrosilena Alessia Bilello di 18 anni che ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza.

Terza sul podio Dalia Genco, ventenne castelvetranese. In quarta posizione con la fascia “Bee Much” la ventiquattrenne Silvia Messina proveniente da Favara. Quinto gradino della classifica per la marsalese Anna Trapani di 22 anni. Sesta classificata Serena Marino, diciottenne di Santa Margherita Belice. Sono tutte finaliste regionali. E’ stata una splendida serata organizzata grazie al grande impegno profuso dal noto maestro parrucchiere locale, Bartolo Di Grazia e alla notevole disponibilità dell’amministrazione locale, guidata dal sindaco Francesco Stabile.

Il tutto sotto la supervisione del patron regionale del concorso, Salvo Consiglio. Diversi gli ospiti dell’appuntamento presentato da Antonello Consiglio e da una smagliante, sempre più bella, Marianna Taormina, “Miss Sorriso Sicilia Est 2018” e adesso attrice.

Tra gli ospiti da citare il tenore Vito Vasile che ha strappato ovazioni dagli entusiasti spettatori e la bravissima violinista Agata Fanzone che è riuscita ad incantare il folto pubblico presente con le sue melodie. Applausi a scena aperta per le accattivanti uscite sempre in abbigliamento diverso delle candidate in gara provenienti da tutta la Sicilia. In giuria, tra gli altri, il sindaco Francesco Stabile, il maestro Bartolo Di Grazia e l’ingegnere Antonio Senia.

