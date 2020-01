Mazara. La sezione della Lega Navale sempre più aperta a tutti

MAZARA – “La sezione della Lega Navale di Mazara del Vallo è aperta a tutti, a chiunque voglia viverla e partecipare. Non ci sono più porte sbarrate di una volta ma la precisa volontà di questa amministrazione affinchè la base nautica sia accessibile e vissuta. Di fatti il cancello di accesso rimane aperto ogni domenica a dimostrazione che l’accesso è consentito a tutti coloro vogliono visitare la base nautica, come una sorta di open day, settimanale e permanente, per chi si vuole avvicinare alla pratica marinaresca.“

Queste le parole di Giampiero Tilotta in occasione della giornata di aggregazione sociale tra la sezione L.N.I. Porto Palo di Menfi e quella di Mazara Del Vallo, con l’ultima lezione in mare del corso di vela FIV.

Il presidente della sezione di Porto Palo Attilio Priulla ha voluto ribadire il suo ringraziamento: “Con la collaborazione tra la sezione di Mazara del Vallo e quella di Porto Palo di Menfi, quest’ultima entra a far parte del calendario FIV VII Zona, grazie al Presidente Giampiero Tilotta e al suo staff per la loro disponibilità ed accoglienza.”

[Fonte: Comunicato]

