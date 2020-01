Mazara, avviso per contributi ordinari società sportive

La scadenza delle istanze: il primo marzo 2020

Pubblicato all’albo pretorio online l’avviso pubblico, a firma del dirigente del I Settore comunale Maria Gabriella Marascia, per la presentazione delle istanze di contributo ordinario, riservato alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno sede legale nel territorio di Mazara del Vallo, per la stagione agonistica 2019/2020. Termine di presentazione delle istanze è l’1 marzo 2020



“Il budget complessivo per i contributi ordinari – dichiara l’assessore comunale allo Sport Vito Billardello – è di 40 mila euro. Fondi che saranno erogati sulla scorta delle istanze presentate ai sensi del regolamento vigente. La nostra attenzione verso lo sport è massima e rivolta a tutte le discipline, non solo attraverso l’erogazione di contributi – conclude Billardello – ma con la partecipazione costante ad eventi e con investimenti infrastrutturali di edilizia sportiva che abbiamo programmato e che presto saranno concretizzati”.

