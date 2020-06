Tornano i produttori Feder.Agri nei mercati del contadino in provincia di Trapani

Dopo il lungo periodo di lockdown sono tornati i mercati del contadino in provincia di Trapani e al loro interno sono numerosi produttori associati a Feder.Agri.

Domenica 7 giugno, ha riaperto i battenti anche il Mercato del Contadino di Marsala, nella zona del “Salato”. La riapertura del Mercato del Contadino di Marsala è avvenuta conritardo in quanto si attendeva il via libera dalla Regione alle attività nei giorni festivi.

Feder.Agri è presente nei mercati del contadino di Trapani, Erice (giàripartiti nelle scorse settimane rispettivamente il sabato e il mercoledì) e Marsala con oltre 60 produttori aderenti alla sigla.

I mercati del contadino sono stati organizzati sinergicamente dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria aderenti seguendo le regole per la tutela della salute e riducendo al minimo il rischio di contagio da Coronavirus. Sono state applicate tutte le linee guida e i protocolli che prevedono il contingentamento del flusso dei visitatori, l’evitare gli assembramenti, il rispetto delle distanze interpersonali e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti. Inoltre all’ingresso sono presenti gli operatori della vigilanza con termoscanner per la misurazione della temperatura corporea dei visitatori.

Malgrado le misure restrittive la ripresa dei mercati del contadino si rende necessaria, dopo il lockdown, per quei produttori che rappresentano una importante fetta dell’economia locale che non hanno “sfogo” nei grandi mercati. Tornare a vendere i prodotti della terra, a km 0, rappresenta una preziosa boccata d’ossigeno per i produttori agricoli.

Nonostante gli sforzi e i grandi sacrifici profusi, Michele De Maria, responsabile provinciale Feder.Agri, ed Enzo Daidone, coordinatore delle attività dei mercati contadini, esprimono grande soddisfazione per i

flussi partecipativi dei clienti consumatori nei mercati stessi.

