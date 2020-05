Marsala. Covid 19: Da oggi sanificazione dell’intero territorio comunale

Di Girolamo: “Inizieremo oggi con le contrade dei due versanti cittadini, nord e sud, e proseguiremo la prossima settimana con alcuni uffici comunali, con il Centro Urbano e il Cimitero”.

Una sanificazione straordinaria dell’intero territorio marsalese. E’ stata disposta dal Sindaco ed avrà inizio domani sera. “Desidero rivolgere un particolare ringraziamento agli imprenditori agricoli della nostra Città che stasera con i loro mezzi e con i prodotti che mettiamo a disposizione come Comune effettueranno la sanificazione delle diverse contrade cittadine – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo.

Un’azione meccanizzata che consentirà una ottima sanificazione in questo periodo di emergenza coronavirus. Le operazioni proseguiranno anche la settimana prossima. Nel pomeriggio di martedì, 12 maggio, la speciale squadra del Vigili del Fuoco che ha effettuato la disinfestazione nei locali di via Garibaldi, in quelli della polizia Municipale e al centro sociale di Sappusi, farà altrettanto in quelli ex Tribunale che ospita gli

Uffici Tecnici e all’Autoparco Comunale. Ancora da stabilire invece la data in cui l’esercito sanificherà il centro Urbano e il Cimitero. Anche ai Vigili del fuoco e all’Esercito va il mio sentito ringraziamento per la collaborazione offerta”.

A supportare i diversi operatori nell’attività di disinfestazione del territorio saranno gli Agenti della Polizia Municipale diretti dal comandante Michela Cupini.

