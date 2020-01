Marsala. Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo 

MARSALA – Il 24 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale degli Avvocati in pericolo, organizzata, fin dal 2009, dalla omonima Fondazione, in collaborazione con diverse associazioni di avvocati presenti in tutto il mondo.

La manifestazione nasce allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce, sulle violenze e sugli omicidi commessi nei confronti degli avvocati in diverse parti del mondo, colpevoli solo di esercitare in maniera indipendente ed autonoma la loro professione e di battersi per la difesa dei loro assistiti.

La Giornata ricorda il massacro di Atocha, avvenuto a Madrid, il 24 gennaio del 1977, in cui furono uccisi 5 avvocati, esperti di diritto del lavoro, nel periodo di transizione tra la dittatura franchista e la democrazia. Dal 2013 ad oggi si registrano, purtroppo, episodi di grave ostilità nei confronti degli avvocati appartenenti alle associazioni degli avvocati progressisti (Chd) e degli avvocati per la libertà (Ohd) che esercitano la professione a tutela dei diritti delle minoranze o di oppositori politici.

Tra le centinaia di colleghi arrestati si contano almeno 14 Presidenti degli Ordini Professionali, in un preoccupante crescendo repressivo ove si assiste all’identificazione dell’avvocato con il proprio cliente.

Nel 2015, su iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli Nazionali francese e spagnolo e dell’Ordine Forense di Parigi, è stato fondato l’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD), con l’obiettivo di difendere gli avvocati minacciati nell’ambito dell’esercizio della loro professione e di denunciare le situazioni che ledono i diritti della difesa, internazionalmente riconosciuti.

L’Osservatorio, che ha sede a Parigi, ha l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni di avvocati in pericolo, in Europa e nel mondo, per formulare richiami, informare l’opinione pubblica su casi specifici, promuovere l’azione positiva dei Governi e, quando possibile, sostenere con aiuti diretti gli avvocati coinvolti e le loro famiglie.

Il 21 aprile 2016 a Madrid il CNF ha sottoscritto il primo Protocollo Internazionale per la tutela degli Avvocati sottoposti a carcere, tortura, denunce e minaccia a causa dell’esercizio della professione. La firma del Protocollo è stata aperta a tutte le istituzioni e le associazioni forensi, operanti in Europa, ed i cui fini statutari coincidano con quelli dell’Osservatorio.

Quest’anno la Giornata Internazionale degli Avvocati in pericolo è dedicata agli avvocati che esercitano nello stato del PAKISTAN, ove sono costantemente presi di mira, minacciati, uccisi e dove l’esercizio della professione è reso particolarmente difficile.

Le condotte repressive e violente contro gli avvocati difensori dei diritti umani non solo rispecchiano lo stato generale della violenza in Pakistan, ma è il segno di una strategia sistematica volta ad eliminare tutti gli attori del mondo giudiziario con l’accusa pretestuosa di blasfemia, a causa della loro professione e della loro lotta per l’indipendenza e per la difesa dello Stato di diritto.

La città di Quetta è tristemente diventata un simbolo di violenza contro gli avvocati il 17 febbraio 2007, quando, per la prima volta, un terrorista si è fatto esplodere in un’aula di udienza del tribunale, uccidendo 16 persone, tra cui un giudice e sei avvocati.

Nell’agosto del 2016 una bomba ha decimato l’Ordine degli avvocati, uccidendo 70 avvocati riuniti fuori dall’ospedale cittadino dopo l’assassinio del loro Presidente, avvenuto poche ore prima.

Da ultimo il CNF, con delibera del 20 gennaio 2020, ha proposto il 2020 quale “Anno degli avvocati in pericolo nel mondo”, in considerazione dell’avvertita esigenza di richiamare e sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale sulla tematica della difesa dei diritti umani da parte dell’Avvocatura nel mondo. In occasione della Giornata Internazionale degli Avvocati in pericolo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala ed il Comitato Pari Opportunità di Marsala, unitamente alla Camera Penale “A. Pellegrino” e all’Associazione dei penalisti del foro di Marsala “Cesare Beccaria”, esprime solidarietà e sostegno ai tanti colleghi minacciati e in pericolo nel mondo.

Il prossimo 24.01.2020 uno striscione sarà sistemato all’ingresso principale del Tribunale di Marsala, per ricordare questa Giornata a tutela e difesa del ruolo dell’avvocato nell’es ercizio della professione e nella salvaguardia dei diritti fondamentali, così come previsti nelle convenzioni internazionali.

Il Presidente COA : Avv. Giuseppe Spada; Il Presidente CPO.: Avv. Adele Pipitone

