Liceo mazarese dona pannello in ceramica al Comune

«È un momento davvero emozionante vedere l’entusiasmo di centinaia di giovani a questo evento. Per la nostra città è di fondamentale importanza creare un ponte di collegamento tra gli studenti, le istituzioni, l’arte e la cultura. Mi sorprende sapere che questa bellissima opera d’arte è stata realizzata da 31 studenti, quando in realtà sembra un’opera creata da un solo artista. Emerge un lavoro di squadra e una sinergia meravigliosa. Mi complimento con gli alunni e soprattutto con le insegnanti che hanno guidato questi ragazzi. Ringrazio il dirigente scolastico Silvana Lentini per le bellissime iniziative svolte all’interno dell’istituto. Noi siamo ben felici di accogliere questo dono e di averlo posizionato in un punto di grande visibilità: l’accesso che da piazza Plebiscito porta al Comune».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, intervenendo stamattina alla cerimonia di consegna del pannello in ceramica donato al Comune, realizzato dagli studenti della sezione artistica del liceo Adria-Ballatore di Mazara del Vallo.

