In corso le riprese a Mazara del Vallo della serie Tv Sky  Original “Anna” di Niccolò Ammaniti

“Siamo lieti che Mazara del Vallo sia stata scelta come set cinematografico per la realizzazione della serie Tv ‘Anna’ firmata da Niccolò Ammaniti per Sky. Questa interessante opportunità, oltre che avere un impatto economico sulla città considerato che la troupe composta da circa 80 persone è ospite per oltre due mesi in strutture ricettive del territorio, riveste un’ importanza strategica in quanto potenziale opportunità per lo sviluppo turistico. Non è infatti raro che il cinema in questi anni abbia supportato e trascinato diversi fenomeni turistici. Esiste addirittura un nuovo fenomeno definito cineturismo che unisce il fascino del viaggio a quello della settima arte, cioè la cultura cinematografica”.