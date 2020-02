Il Satiro e Mazara del Vallo protagonisti alla BIT

«È motivo di grande orgoglio essere stati presenti a Milano, alla Borsa internazionale del Turismo da protagonisti all’interno del padiglione Sicilia. Il Comune di Mazara del Vallo è risultato tra i Comuni che hanno destato maggiore interesse, grazie alla presenza del Satiro riprodotto nelle installazioni e nei materiali divulgativi e fotografici, continuando ad essere una delle più belle attrattive della Bit. Proficuo anche l’incontro con il Dirigente regionale dell’Assessorato al Turismo Lucia Di Fatta e con l’Assessore regionale al Turismo Manlio Messina che ha accettato l’invito a visitare quanto prima la nostra città. La Bit proietta il nostro territorio ricco di bellezza, arte e cultura nel grande circuito turistico internazionale. Siamo ritornati entusiasti e soprattutto con la voglia di mettere in campo tutti gli strumenti per promuovere e valorizzare ancora di più il turismo nel nostro territorio. Mi compiaccio con l’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato per il suo intervento di ieri mattina sull’importante connubio tra turismo e sport alla presenza della Federazione Italiana Scherma».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, facendo un bilancio della presenza della Città di Mazara del Vallo alla fiera internazionale leader del turismo.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...