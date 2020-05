Il Comitato del Corteo Storico di Santa Rita Castelvetrano dona alla Parrocchia Maria SS. della Salute una pistola pulitore a vapore.

Il Comitato del Corteo Storico di Santa Rita, nella persona del suo presidente Prof. Francesco Saverio Calcara ha donato alla Parrocchia Maria SS. della Salute una pistola pulitore e vapore per consentire l’igienizzazione dei banchi e di tutte le superfici e oggetti a contatto con le mani delle persone, da utilizzarsi al termine di ogni celebrazione liturgica, così come prevede espressamente il protocollo per la riapertura delle chiese e la celebrazione delle Messe alla presenza dei fedeli.

Tale pulitore a vapore così come si evince dalla scheda tecnica del prodotto, consentirà di igienizzare in profondità ogni superficie lavabile uccidendo ed eliminando il 99,99% di virus, germi e batteri.

Da parte di Don Rino Randazzo e dell’intera comunità parrocchiale vanno i più sinceri ringraziamenti a tutti i membri comitato del corteo storico di Santa Rita.

