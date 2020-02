Dal 22 al 25 febbraio torna il Carnevale di Petrosino

Presentata stamattina in conferenza stampa l’edizione 2020 della manifestazione

Quattro carri allegorici, svariati gruppi in maschera, serate a tema al Palacarnival, animazione per i bambini e le luminarie a fare da cornice. Sono i principali ingredienti del Carnevale di Petrosino, la cui edizione 2020 si terrà per le strade cittadine dal 22 al 25 febbraio. La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco Gaspare Giacalone e dall’Assessore al Turismo, Federica Cappello, alla presenza degli Assessori Rocco Ingianni e Roberto Angileri, nonché di Peppe Sturiano e Ninni Bornice (organizzatori delle serate al Palacarnival) e dei rappresentanti delle associazioni che anche quest’anno hanno voluto partecipare a quella che è diventata ormai da anni una vera e propria festa per Petrosino e non solo.

Saranno quatto i carri allegorici che sfileranno per le strade di Petrosino, accompagnati dai gruppi mascherati: “Sicilia Beddra – Terra d’Amuri” (Associazione I Mitici); “Alla Deriva” (Gruppo Attaccaticci); “Expatriamo” (Gruppo Musa); “La Casa di Carta” (Gruppo I Ragazzi di Petrosino).

Oltre alle tradizionali sfilate, tornerà anche quest’anno l’iniziativa denominata “Officine del Carnevale”, grazie alla quale chi lo vorrà potrà seguire da vicino la realizzazione dei carri allegorici da parte dei volontari delle associazioni. Attraverso un accordo di collaborazione tra il Comune e le stesse associazioni, infatti, è stato predisposto un adeguato servizio di accoglienza (anche in inglese): ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle ore 20, i visitatori verranno accolti e accompagnati dal personale addetto per osservare gratuitamente il lavoro dei volontari e il loro impegno nel realizzare delle vere e proprie opere d’arte uniche nel logo genere. Le “Officine del Carnevale” saranno visitabili anche di mattina (dal lunedì al sabato) per le scuole che ne facciano richiesta. La novità riguarda, invece, l’installazione delle luminarie artistiche lungo il percorso della sfilata dei carri, che arricchirà ancora di più l’atmosfera del Carnevale. Confermate anche per quest’anno le serate che si svolgeranno all’interno del PalaCarnival in piazza della Repubblica (22-23-24-25 e 29 febbraio) e che saranno organizzate dal duo composto da Peppe Sturiano e Ninni Bornice.

L’altra novità riguarda la promozione dei cosiddetti itinerari turistici ed enogastronomici, attraverso i quali l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’istituzione di servizi turistici di qualità in occasione del Carnevale, al fine di promuovere la tradizione culturale alimentare e rafforzare i legami dei prodotti alimentari con il territorio. Ogni operatore commerciale in campo gastronomico potrà proporre un’attività legata alla tradizione del Carnevale, pacchetti turistici, visite guidate, iniziative ludiche ed enogastronomiche. Gli operatori gastronomici si occuperanno della preparazione di menù tipici del Carnevale. I piatti dovranno essere preparati all’interno della propria attività commerciale. Tutti i dettagli saranno resi noti a partire dal 7 febbraio sul sito internet www.visitpetrosino.com.

Il Carnevale 2020 prenderà ufficialmente il via il 22 febbraio (sabato) con la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Il corteo partirà alle ore 17 da piazza Maria Ss. delle Grazie e proseguirà in viale Francesco De Vita, viale Giacomo Licari, piazza della Repubblica e viale X luglio. Sempre sabato, alle ore 21, sul palco che verrà allestito all’angolo tra le vie Licari e De Vita spazio alle esibizioni e alle coreografie dei gruppi mascherati, mentre a partire dalle ore 23 spazio alla musica all’interno del PalaCarnival allestito in piazza della Repubblica.

Domenica 23 febbraio si terrà la seconda sfilata dei carri, sempre con inizio alle ore 17: in questo caso, la partenza del corteo sarà da via Pietro Nenni (angolo via Del Mulino), per poi proseguire in viale De Vita, viale Licari, piazza della Repubblica e via X luglio. Alle ore 21 e alle ore 23 torneranno gli appuntamenti con le esibizioni sul palco dei gruppi e con la musica.

Lunedì 24 febbraio, a partire dalle ore 17, si terrà l’iniziativa “Quartiere in Festa”: i carri allegorici sosteranno in viale Licari, dove è in programma un pomeriggio all’insegna dell’animazione per i bambini, dei balli e della musica. Martedì 25 febbraio, alle ore 17, è in programma l’ultima sfilata dei carri allegorici con partenza da piazza Maria Ss. delle Grazie. Alle ore 23, poi, sul palco si terrà la consueta premiazione dei carri e dei gruppi mascherati. Ogni giorno, inoltre, dalle ore 17 al Centro Polivalente spazio al Carnevale dei bambini con animazioni e balli. Sempre al Centro Polivalente verrà allestito quotidianamente un infopoint.

