Concorsi docenti 2020. Uil Scuola e Irase Trapani organizzano i corsi di preparazione

TRAPANI – Uil Scuola e Irase Trapani organizzano corsi di preparazione ai concorsi ordinario e straordinario docenti 2020. E’ possibile manifestare il proprio interesse a ricevere informazioni sui percorsi formativi già da adesso compilando il form: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSd5aPFqIrch3L9GgnRXLViQ mra16gUyP4GoWuS5WbPxxYKy_Q/ viewform.

“Grande l’attesa per migliaia di aspiranti al concorso sia ordinario che straordinario – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini -, il cui bando ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e fare chiarezza sulle regole e i requisiti per affrontare le prove. La Uil scuola Trapani in collaborazione con il proprio Istituto di ricerca l’Irase, ha predisposto diversi percorsi di formazione con l’obiettivo di fornire approfondimenti di carattere pedagogico-didattico- metodologico per affrontare con adeguata competenza le prove previste dal Concorso per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado”.

