Castelvetrano. Marinella di Selinunte sarà la sede della 50ma Assemblea Regionale AVIS Sicilia

REDAZIONE, 16 GEN – Sarà Marinella di Selinunte a ospitare, nel 2020, la 50 esima Assemblea Regionale di Avis Sicilia, come da candidatura posta dall’Avis provinciale di Trapani in occasione della 49 esima Assemblea regionale a Catania, condivisa dalla conferenza dei presidenti provinciali è determinata in sede del consiglio direttivo di Avis Sicilia.

L’evento si svolgerà dal 17 al 19 aprile nella struttura del Paradise beach resort di Marinella di Selinunte località di Castelvetrano che si trova in prossimità dell’area archeologica di Selinunte antica città greca fondata, nel 650 a.C., da coloni megaresi e la Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe, istituita nel 1984, per favorire la conservazione e la ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna tipiche mediterranee.

La partecipazione dei presidenti delle Avis comunali e provinciali, dei delegati e accompagnatori, in rappresentanza degli 82.000 soci donatori, espressioni delle 168 sedi dislocati sul territorio siciliano avranno modo non solo di partecipare ad eventi formativi e informativi su temi associativi e sanitari, ma avranno modo di contribuire ad una crescita associativa frutto del confronto della più ampia democrazia partecipata di Avis.

“ Il consiglio direttivo dell’Avis Regionale Sicilia … Ringrazia le nostre sedi comunali del Trapanese e in particolare l’Avis provinciale di Trapani, per la disponibilità mostrata nell’organizzare il più importante momento di confronto e partecipazione di Avis sul territorio siciliano ”. “Sappiamo già che le sedi di Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Salaparuta,Salemi, Santa Ninfa, Trapani e Valderice che con grande impegno e passione, si stanno muovendo e si muoveranno per rendere l’evento accogliente e ancora più significativo, visto che cade nell’anno nel quale l’Italia ospiterà la Giornata mondiale del donatore di sangue e dove un evento già in calendario nazionale verrà organizzato nella città di Siracusa.

Mi auguro da socio e da presidente, che anche nel 2020, come negli anni precedenti, la partecipazione dirigenti e dei volontari sia cospicua e che gli interventi dei presidenti provinciali e dei capi delegazione, possano essere ricchi di spunti utili per dialogare sulle future sfide dell’Associazione e per costruire il sistema Avis che ha bisogno di tutti.

Salvatore Mandarà.

Presidente Avis Sicilia

