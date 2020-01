Castelvetrano. Continuamente in campo – 15° Torneo di pallarilanciata

CASTELVETRANO – Il 21 gennaio 2020 nella palestra del plesso Pappalardo si è svolta la fase finale del torneo di Pallarilanciata giunto alla sua 15a edizione.

Il torneo, inserito nell’ambito delle attività di approfondimento della pratica sportiva a.s. 2019/2020, ha visto protagoniste le tre squadre finaliste delle rispettive​ Scuole Primarie di Castelvetrano.

Per l’I.C. “Capuana Pardo” si è classificata la classe V sez.B del plesso Capuana, per l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” si è classificata la classe V sez.B del plesso Verga,​ per la D.D. “Ruggero Settimo” si è classificata la classe V sez.D.

A tutti coloro che hanno partecipato, alunni, docenti e genitori, ispirati da una corretta e sana competizione sportiva, va il plauso della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Barone​.

Il torneo si è concluso con la vincita della V sez.B del Capuana, per l’I.C. “Capuana Pardo”, il 2° posto è stato conquistato dalla classe V sez. D della D.D. Ruggero Settimo ed il 3° posto dalla V sez.B del plesso Verga, per l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”.

La comunità scolastica della scuola organizzatrice ringrazia tutti gli ospiti per aver accolto l’invito e per aver favorito l’iniziativa, sempre molto gradita ed attesa dagli alunni delle classi quinte dell’intero territorio di Castelvetrano.

