Campobello: Antonio è guarito dal Covid-19

“Con immensa e grande felicità abbiamo la gioia di comunicarvi che anche il 2° tampone del nostro Guerriero Antonio é risultato negativo.” Sono queste le parole di felicità di papà Alessandro e mamma Ela per il figlio di soli 10 anni risultato positivo al coronavirus. Il bambino, campobellese, si trovava ospite presso l’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) ‘Oasi Maria Santissima’ di Troina, in provincia di Enna.

La famiglia finalmente lo potrà portare a Campobello tra il 19 e il 21 Maggio come predisposto dall’Istituto di Troina.

”Finalmente dal 24 Febbraio lo possiamo riabbracciare. Una gioia infinita la telefonata che abbiamo ricevuto” le parole dei genitori .”

I genitori non vedono il figlio dal lontano 24 febbraio, ma Antonio ha sconfitto il virus. Negativo il primo tampone eseguito ad aprile, si sono attesi questi giorni per l’esito del secondo tampone come da protocollo sanitario.

Molti i messaggi di solidarietà arrivati alla famiglia tra cui una poesia molto carina

Piccolo Antonio

Che forza piccolo Antonio,

tutto sol in quel nosocomio,

hai sofferto ed hai lottato

manco fossi un soldato.

Che lezione che c’hai dato

è di ciò te ne son grato,

hai battuto questo nemico,

con la dolcezza del tuo viso,

mostrandoci la strada della guarigione col sorriso..

Campobell inter l’aspetta,

per farti una grande e gioiosa festa,

palloncini e caramelle

saran a go go nelle bancarelle.

Non smetterem di ringraziarti,

perché pur così piccolo

di fronte a tale tragedia

quanto coraggio ci mostrasti.

E di ciò ne siam orgogliosi

Oh figlio della nostra terra

così tanto operosi.

Cutrona Paolo

