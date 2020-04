Anci giovani chiede tamponi per amministratori e dipendenti comunali

Il coordinamento regionale siciliano di Anci giovani ha proposto all’Assessorato della Salute di estendere l’attività di screening prevista per le categorie più a rischio, anche agli amministratori locali ed ai dipendenti comunali, al fine di tutelare intere comunità ed interrompere così possibili catene di contagio. Come si legge in una nota del coordinamento, presieduto dal sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera (nella foto), Anci giovani esprime soddisfazione «per l’attività di screening finora effettuata» e chiede di estenderla ad altre categorie maggiormente esposte, tra cui chiede vengano compresi appunto gli amministratori locali e i dipendenti comunali che «in questi mesi sono stati esposti continuamente a contatti con altri soggetti in virtù del ruolo ricoperto». Molti dipendenti comunali, compresi gli agenti di Polizia municipale, sono infatti rimasti a svolgere servizi e essenziali: tra questi gli operatori ecologici, gli operatori cimiteriali, gli addetti al protocollo, i messi, gli ufficiali di stato civile, che per la specificità delle loro funzioni non potevano certo operare in smart-working da casa. Per i giovani amministratori siciliani non è quindi possibile escluderli dai test epidemiologici. L’Anci giovani chiede quindi all’Assessorato alla Salute di rivedere gli elenchi delle categorie più esposte stilati il 16 aprile scorso e di inserire tra loro anche amministratori e dipendenti comunali. «L’effetto – sottolineano – non sarebbe tanto quello di tutelare tali categorie, ma soprattutto quello di proteggere i cittadini ed interrompere possibili catene di contagio che inevitabilmente si andrebbero a ripercuotere su interi comuni».

Per la provincia di Trapani siedono nel coordinamento regionale dell’Anci giovani, tra gli altri, i consiglieri Nicola Biondo (Santa Ninfa), Eleonora Milazzo (Marsala), Elia Canino (Favignana), Giorgio Randazzo (Mazara del Vallo), Giuseppe Lipari (Trapani).

Mi piace: Mi piace Caricamento...