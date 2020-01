A Petrosino al via il Forum sulle Politiche Sociali

Il primo incontro si terrà il 14 gennaio e verterà sulle “Azioni di contrasto alla povertà”

PETROSINO, 12 GEN – Con l’inizio del nuovo anno l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Petrosino, guidato da Luca Facciolo, intende programmare una serie di iniziative e interventi su diversi fronti e settori. Ecco perché, a partire dalla prossima settimana, verrà avviato un confronto con tutti gli operatori sociali, le associazioni di volontariato, i comitati e gli enti del terzo settore operanti sul territorio comunale attraverso il “Forum sulle Politiche Sociali”, un ciclo di incontri tematici che verteranno sulle varie aree di competenza dell’Assessorato: povertà, integrazione ed immigrazione, anziani, disabilità, ecc.. L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione e recepire le varie proposte e soluzioni che gli attori sociali metteranno sul tavolo, al fine di individuare e rendere immediatamente operative le azioni da intraprendere, anche alla luce delle varie novità normative che hanno recentemente interessato tutto il settore delle politiche sociali.

Il primo appuntamento è in programma martedì 14 gennaio, con inizio alle ore 17:30, presso l’Aula consiliare. Il tema al centro della prima riunione verterà sulle “Azioni di contrasto alla povertà”, intesa non solo dal punto di vista materiale ma anche come carenza di opportunità, culturale e sociale. Un tema di grande attualità, anche a seguito delle novità introdotte con il reddito di cittadinanza.

